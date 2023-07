Rollfeld-Besetzung durch „Letzte Generation“: Flughafen Düsseldorf könnte Aktivisten belangen – Am Donnerstag, den 13. Juli stürmten Aktivisten der Organisation „Letzte Generation“ das Rollfeld des Flughafens Düsseldorf und störten den Flugverkehr erheblich. Die Folgen für den Flughafen und etliche Fluggäste waren schwerwiegend. Beim Flughafen Düsseldorf möchte man dieses Gebaren der umstrittenen Organisation offenbar nicht einfach ohne Folgen hinnehmen – man erwägt ein Vorgehen gegen die „Klimakleber“.

Ein Fazit der Aktion: An die 50 Flüge mussten laut einem Bericht von „Der Westen“ gestrichen werden oder zumindest eine Umleitung erfahren. Am Flughafen ging es für das Personal bis zum Abend damit weiter, die Folgen aus der Aktion zu beheben. Gleich mehrere hundert Flüge konnten erst mittels deutlicher Verspätung abheben. Und das, obwohl die Aktion nur rund anderthalb Stunden dauerte und bereits um 7:15 Uhr losging.

Die Folgen hatten Passagiere und Mitarbeiter zu tragen

Laut Polizeiangaben drangen die Mitglieder der „Letzten Generation“ über den Metallzaun ein, indem sie den Stacheldraht darüber durchtrennten. Kurz darauf erstürmten sie das Rollfeld. Es dauerte dem Bericht zufolge nur Minuten, bis die Einsatzkräfte an Ort und Stelle waren. Man nahm Personalien auf, dann ließ man die Aktivisten wieder ziehen. Laut dem Flughafen Düsseldorf ist es damit aber nicht getan, so überprüft man gegenwärtig Ansprüche auf Schadenersatz.

Auch der Flughafen bestätigt, dass insgesamt 480 Flüge an diesem Tag erfolgten – viele davon wären bis in den Abend hinein erst mit bis zu 90 Minuten Verspätung geflogen worden. Am Freitag (14. Juli) kommentierte ein Sprecher des Airports: „Wir behalten uns rechtliche Schritte vor.“ Es sei demnach noch unklar, wie hoch der entstandene Schaden sei.

Bewegungsmelder schlugen an

Zuallererst waren die Aktivisten von Bewegungsmeldern erfasst worden. Kameras filmten die Taten der „Letzten Generation“. Ein Sprecher ließ gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wissen, dass das Sicherheitskonzept infolge gut funktioniert und die vorgesehene Alarmkette gegriffen habe. Die ersten Polizisten seien bereits nach fünf Minuten vor Ort gewesen. Gemeinsam mit den Behörden analysiere man jetzt den Vorfall am Flughafen Düsseldorf.

Etwaige Erkenntnisse, die aus den Analysen des Tages erfolgen, will man beim Airport in das Sicherheitskonzept integrieren.

Quelle: derwesten.de