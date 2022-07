Roller Coaster: Die drei schnellsten Achterbahnen der Welt – Ob Groß oder Klein, Millionen von Menschen lieben Freizeitparks. Vor allem wegen ihrer vielen Attraktionen wie den großen Achterbahnen. Dabei gibt es herrliche viele unterschiedliche Roller Coaster. Die einen katapultieren die Besucher in schwindelerregende Höhen, andere drehen mit Mehrfachloopings den Mageninhalt um.

Andere hingegen sorgen für den massiven Adrenalinkick mit ihrer schier unbändigen Geschwindigkeit. Gerade diese Achterbahnen sind meist nur was für die ganz hartgesottenen Roller-Coaster-Fans. Wir stellen euch daher die drei schnellsten Achterbahnen der Welt vor, die mit ihren Leistungen in puncto Geschwindigkeit an der Spitze stehen.

Platz 3: Top Thrill Dragster

Diese Achterbahn steht im Freizeitpark Cedar Point im US-Bundesstaat Ohio (USA). Sie ist 128 Meter hoch und kommt auf eine Länge von 853 Metern. Die Bahn erreicht 193 km/h in vier Sekunden.

Platz 2: Kingda Ka

Dieser Roller Coaster steht im Six Flags Great Adventure-Park im US-amerikanischen New Jersey. Diese Achterbahn kommt auf eine Höhe von 139 Meter und ist 950 Meter lang. Diese Bahn beschleunigt auf satte 206 km/h n 3,5 Sekunden!

Platz 1: Formula Rossa

Die schnellste Achterbahn der Welt steht in Abu Dhabi in der Ferrari-World. Die Formula Rossa schießt auf 240 km/h in weniger als fünf Sekunden, wobei sich die Fahrgäste auf g-Kräfte in einer Höhe von bis zu 4,8 freuen dürfen.

