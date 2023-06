Crazy Rocketman gibt Vollgas bis zur Rotglut: Tüftler montiert Düse an Longboard – Der bärtige Herr aus diesem Video hat eine Menge Spaß. Den hat er in so gut wie allen seinen Clips, bei denen er faszinierende Bauten präsentiert und ausfährt, bis im wahrsten Wortsinne das Triebwerk glüht: Denn Robert Maddox baut Düsen an Fahrzeuge und gibt damit Vollgas. Konkreter: Er montiert sogenannte Pulsjets. In diesem Video schnappt sich der „Rocketman“, wie ihn seine Fans nennen, dafür sogar ein Longboard. Man kann in gesetztem Alter schlechtere Dinge mit seiner Zeit anstellen.

Zur Personalie: „Robert Maddox entwirft und baut die größten Pulsjet-Motoren der Welt, Motoren von 14 Pfund Schubkraft bis hin zu Motoren mit über 1000 Pfund, die mit Benzin betrieben werden. Robert Maddox ist der weltbeste Konstrukteur von Pulsjet-Motoren und baut Pulsjet-Maschinen. Seine Pulsjet-Bikes wurden für über 25.000,00 [sic] verkauft“, heißt es auf dem YouTube-Kanal des Baumeisters. Wir vermuten, dort sollte „Dollar pro Stück“ oder dergleichen stehen. Jedenfalls ist Maddox im Netz vor allem unter den Spitznamen „Rocketman“ oder gar „Crazy Rocketman“ bekannt.

Von der Waffe zum Spaßbringer

Maddox unterhält besagten YouTube-Kanal, von dem auch dieses Video stammt. Darauf hat der Konstrukteur unzählige seiner Bauten mit dem Pulsstrahltriebwerk gezeigt – seien es Buggies, Bikes oder gar ein Weihnachtsmannschlitten (natürlich stilecht im Santa-Kostüm, bei Maddox’ Bart kein Wunder). Alles, an das sich eine dieser Düsen flanschen lässt, hat er schon gefahren. Ja, wir wissen, ein Pulsstrahltriebwerk ist keine Turbine, aber eine Düse hat es eben doch. Präziser: In diesem Fall eine, die 40 Pfund Schub liefert.

Wir empfehlen Kritikern den Versuch, eine auf 50 Zeichen begrenzte, gut lesbare Kopfzeile mit dem Wort „Pulsstrahltriebwerk“ zu planen, wenn man auch „Düse“ schreiben kann. Denn genau das ist das Pulsstrahltriebwerk, welches man unter anderem auch als Pulsrohr, Pulso-Schubrohr, Pulso-Triebwerk oder Verpuffungsstrahltriebwerk kennt. Letzten Endes ist es eine Düse, ein Strahltriebwerk, welches Vorschub leistet, indem es ausstößt. Wie viele Innovationen erlebte es seine Geburtsstunde als Kriegsgerät: am ersten Marschflugkörper überhaupt, während des 2. WK.

An der Fieseler Fi 103.

Die Flakzielgerät 76 genannte Flügelbombe war eine verheerende Waffe des NS-Luftwaffen-Arsenals – und wurde von eben einem solchen Triebwerk mit einer Tonne Sprengkraft in ihr Ziel befördert. Da ist uns ein älterer Herr, der diese Technologie lieber für unterhaltsamen Unfug nutzt, bei dem er jede Menge Spaß hat, deutlich lieber.