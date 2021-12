Maple Mustard Pork Belly Bites: Die knusprigen Schweinebauch-Happen – Es muss nicht immer Nackensteak oder Rinderfilet sein. Auf dem Grill lassen sich auch köstliche kleine Happen und Snacks zubereiten. Etwa mit dem oft geschmähten Schweinebauch, wie dieses Video beweist. Denn diese Happen haben es in sich und bersten förmlich vor Aromen und Geschmack.

Die Zubereitung erfolgt dabei denkbar einfach – weil dies ein Video des Kanals der „BBQ Pit Boys“ ist, steht schon einmal eines fest: Man kann sich dieses Rezept auch dann gönnen, wenn man des Englischen nicht mächtig ist. Wir haben euch das Rezept trotzdem in Kürze zusammengefasst und liefern euch die Liste der Zutaten:

Ihr benötigt selbstverständlich ein großes Stück Schweinebauch, Butter, groben Dijonsenf, Ahornsirup, ein „Dry Rub“ eurer Wahl zum Würzen sowie Olivenöl. Das war es auch schon. Schneidet den Schweinebauch mit einem Raster ein, wie im Video zu sehen. Legt ihn vorher lange in den Kühlschrank oder besser noch für kurze Zeit in die Truhe/das Eisfach, damit er fest genug für das Manöver wird.

Achtet darauf, beim Schneiden nicht voll durchzuziehen, damit die Haut intakt bleibt. Reibt dann eure Würfel-Matte schön mit Olivenöl ein, vor allem auch die Zwischenräume. Nutzt nun den Trick mit der Metallschale aus dem Video, reibt eure Würfel mit dem Rub ein und gebt sie durch den Schalentrick der Hitze preis – so werden sie schneller fertig.

Bei 120 bis 132 Grad Celsius wandert das Ganze dann in einer feuerfesten Form samt Schale auf den geschlossenen Grill. Wenn alles schön goldbraun ist, nehmt eure Bauchmatte vom Rost, schneidet die Würfel ab und legt sie in eine andere feuerfeste Form. Gebt euren Fleischsaft-Ölmix vom ersten Grillen wieder mit in die Schale. Butter und Ahornsirup drauf.

Den Rest des Ahornsirups mit dem Senf vermengen, die Würfel damit bepinseln. Dann zurück mit allem auf den Grill – und in der Schale solange knusprig grillen, wie ihr es gerne mögt. Pinselt zwischendurch immer wieder mit dem Sirup-Senfmix nach, bis ihr eure gewünschte Bräune erreicht habt. Guten Appetit!