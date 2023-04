Reverse: Kreuzfahrtschiff der Zukunft von deutscher Werft – In den letzten Jahren sind so einige wahre Kreuzfahrtgiganten entstanden. Eines dieser beeindruckenden Schiffe ist die „Icon of the Seas“, ein Luxusliner, der bis dato als größter der Welt gilt. Dieser Meereskoloss wurde in der größten Werft Deutschlands, der Meyer Werft, gebaut. Dort, im niedersächsischen Papenburg, entstanden bereits mehr als 50 Kreuzfahrtschiffe.

Nun haben sich die deutschen Schiffsbauer Gedanken über die Zukunft der Schifffahrt gemacht und das Kreuzfahrtschiff der Zukunft konzipiert. Ihr Schiffskonzept trägt den Namen „Reverse“ und wäre nach Vorstellung der Meyer Werft ein Schiff, das so im Jahr 2100 auf den Weltmeeren herumschippern könnte. Auf der internationalen Kreuzfahrtmesse in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida, haben sie nun ihr Kreuzfahrtschiff-Konzept „Reverse“ offiziell der Öffentlichkeit präsentiert.

Felsenpinguin diente als Inspiration

Das Modell der deutschen Schiffsbauer ist optisch ein echter Hingucker mit einer Silhouette, die an einen Wal erinnert. Witzigerweise wurden die Designer für ihr Schiff jedoch nicht von einem Wal inspiriert, sondern von einem Felsenpinguin, da dieser für eine besondere „Aerodynamik“ steht. Die Meyer Werft beschreibt ihre Zukunftsvision in ihrer Pressemeldung folgendermaßen:

„Äußerlich mit einer geschlossenen Glasfassade und Urban Gardening-Bereichen sowie Drohnen-Landeplätzen ausgestattet, bilden zentrale öffentliche Bereiche den Mittelpunkt im Inneren des Schiffes.“ Das Konzept-Schiff „Reverse“ soll übrigens anders als bei den meisten aktuellen Kreuzfahrtgiganten das Thema Essen auf Deck eher nebensächlich behandeln. Tim Krug, Leiter der Concept Development Group der Meyer Gruppe erklärt:

Umweltfreundliche und nachhaltige Zukunftsvision

„Wir haben nur kleine Restaurantbereiche vorgesehen, die eher als sozialer Treffpunkt dienen, weil wir uns vorstellen, dass ein Großteil der Nährstoffe in konzentrierter Form wie Pillen zu sich genommen wird.“ Indes soll die Zukunftsvision „Reverse“ auch extrem umweltfreundlich sein, soll sie doch fast keine fossilen Stoffe für den Antrieb verwenden.

Die Meyer Werft erklärt: „Dank der Nutzung von Wellenenergie durch horizontale Flügel am Rumpf, Solar- und Brennstoffzellen sowie Windenergie kommt es ohne fossile Treibstoffe aus.“ Zudem soll das Schiff zu einem Großteil aus Materialien bestehen, die vollständig recycelbar wären. Eine Brennstoffzelle, die mit Methanol betrieben würde, soll indes die Energie für unter anderem die Schiffsbeleuchtung liefern.

Man kann in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gespannt sein, wie sich die Schifffahrt besonders in Richtung Nachhaltig- und Umweltfreundlichkeit entwickelt. Schließlich gilt ein Großteil der derzeitigen Kreuzfahrtschiffe als äußerst umweltschädlich. Es bleibt also spannend, ob dieses zukunftsträchtige Konzept der „Reverse“ eines Tages in der Realität umgesetzt wird.

Quelle: travelbook.de