So war das Leben 1911 in Farbe

Autor: Bernhard Trecksel

Restaurierte Aufnahmen: So war das Leben 1911 in Farbe – Das Jahr 1911. Ein Jahr, bei dem man bereits von der Moderne spricht – und doch fühlt sich das Ganze so weit entfernt an, dass es uns heutzutage surreal erscheint. Viele, die heute von dieser Zeit fasziniert sind, ertappen sich dabei, sich die ganze Periode in schwarz-weiß vorzustellen, einfach nur, weil Fotos und Videoaufnahmen aus dieser Zeit keine Farben haben. Doch das hat jemand geändert, wie ihr jetzt sehen werdet.

Ein gewisser Denis Shiryaev nahm sich einer Aufnahmensammlung aus der Stadt New York des Jahres 1911 an. Diese war ursprünglich von schwedischen Filmern des „Svenska Biografteater“ angefertigt worden. Dieses Original, wenngleich technisch überarbeitet und mit kreativ hinzugefügten Geräuscheffekten, findet ihr hier. Denis Shiryaev ließ es sich nicht nehmen, dieses faszinierende Zeitzeugnis noch stärker für das Jahr 2020 zu überarbeiten.

Er feilte in mühevoller Kleinarbeit am Video und vollbrachte eine beeindruckende Eigenleistung. So konnte er das Bildmaterial auf 60 Bilder pro Sekunde verstärken und so für einen flüssigen Ablauf ohne das übliche „Stocken“ der Videos aus alter Zeit sorgen. Zugleich schaffte er es, das Material auf 4K-Auflösung hoch zu skalieren und dabei das Bild sogar noch zu schärfen.

Seinen Abonnenten auf YouTube genügte das noch nicht, sie wollten das Ding auch gerne in Farbe erleben. Diesen Wunsch erfüllte ihnen Denis Shiryaev mit einer Kolorierung. Ob das Ergebnis auch dieser Aktion überzeugt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Video jedenfalls zeigt faszinierende Aufnahmen über den Graben der Geschichte hinweg.