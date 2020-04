Respekt während der Corona-Krise: Krankenhaus-Belegschaft applaudiert Putzfrauen – Viele von uns haben das Glück, ihre Arbeit während der Coronakrise auch von daheim erledigen zu können. Doch Menschen, die in Schlüsselpositionen arbeiten, etwa in Medizin, Transport oder Supermärkten, können sich das nicht erlauben. Hinter den Kulissen schuften aber noch andere, die rasch vergessen werden. Putzkräfte, denen ohnehin oft der Respekt und die Anerkennung versagt bleiben, die ihr harter Job verdient. In diesem Video applaudiert eine Krankenhaus-Belegschaft für sie und zollt ihnen Tribut.

Denn damit ein Krankenhaus möglichst keimfrei und eine gesunde Umgebung bleibt, arbeiten diese Menschen unermüdlich hinter den Kulissen: Sicherheitskräfte, Küchenteam und Putzkräfte halten den Laden für Ärzte und Schwestern am Laufen. In diesem Video aus dem Sant Joan de Déu Hospital (Barcelona) im von der Coronakrise besonders schwer gezeichneten Spanien revanchieren sich die medizinischen Experten zum Dank bei ihren Putzkräften. Sie fanden sich auf den Fluren ein und applaudierten.

Das Video geht seitdem viral. Zudem dankte das Krankenhaus seinen Reinigungsfachkräften und der übrigen essenziellen Belegschaft, die hinter den medizinischen Kulissen arbeitet, mit einem offiziellen Statement. Die spanische Gesundheitsbehörde teilte das Video ebenfalls und drückte den unermüdlichen Putzkräften ihren Dank aus, ihre Aufgabe sei „diskret, aber unverzichtbar“. Dem können wir nur zustimmen. Vielen Dank!

