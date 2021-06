So viel bekommen Rentner wirklich

Einkommen: So viel bekommen Rentner wirklich – In Deutschland blicken viele von uns auf den Schein der Renteninformation und quittieren dies mit einem Kopfschütteln. Auch vielen Rentnern geht es nicht anders, wenn sie nach all den Jahrzehnten harter Arbeit auf ihre gesetzliche, bescheidene Rente schauen.

Nun liegen frische Zahlen vor, die aus dem neuen Bericht der Deutschen Rentenversicherung (DRV) hervorgehen. Demnach beziehen viele Ruheständler neben der gesetzlichen Rente zusätzliche Einnahmen. So kamen deutsche Rentner im Jahre 2019 im Schnitt auf 2207 Euro netto.

Rentner-Ehepaare aus den alten Bundesländern erzielten dem Bericht nach durchschnittlich 2910 Euro netto im Monat. Das sind immerhin rund 600 Euro mehr als noch im Jahre 2007. Im Detail kamen alleinstehende Männer 2019 auf 1796 Euro netto im Monat, alleinstehende Frauen hingegen auf 1606 Euro netto.

Anders in Ostdeutschland, wo Ehepaare 2019 durchschnittlich auf ein Nettoeinkommen im Monat von 2554 Euro, alleinstehende Männer auf 1560 Euro sowie alleinstehende Frauen auf 1571 Euro kamen. Hierbei beziehen mehr als ein Drittel der Rentner ihr Einkommen nicht aus der gesetzlichen Rentenkasse, sondern zum Beispiel auch aus Betriebsrenten, privaten Lebens- und Rentenversicherungen, Riester-Renten oder Mieteinnahmen.

Mal abgehen von den Zahlen im Bericht der Deutschen Rentenversicherung gibt es aber unzählige Rentner, die weit weniger Einkommen haben und sich sogar Geld dazu verdienen müssen … im Ruhestand.

