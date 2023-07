Rente: Diesen Betrag bekommt man nach 45 Jahren Arbeit – In einem Medienbericht wird erläutert, wie viel Geld einem Arbeitnehmer nach einem ganzen Leben Werktätigkeit bleibt. Der Artikel erläutert, wieso die Altersversorgung laut Politkern in der Bundesrepublik dabei ist, in die Ungerechtigkeit abzugleiten. Wörtlich wird dort von einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ gesprochen.

Der Artikel des Portals von „RTL“ erläutert, dass deutsche Rentner, die mindestens 45 Jahre die Versicherung eingezahlt haben, Ende 2022 monatlich im Durchschnitt 1.543 Euro Rente erhielten. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch stellte eine entsprechende Frage an das Bundesarbeitsministerium und bekam eine Antwort, welche diesen Betrag nannte. Laut dem „RTL“-Bericht sind dabei Gefälle sowohl zwischen Ost und West als auch zwischen Mann und Frau erkennbar.

Demnach gilt:

Der Rentenzahlbetrag von Männern betrug durchschnittlich 1.637 Euro im Monat, bei den Rentnerinnen waren es 1.323 Euro, eine Differenz von 300 Euro. Ähnlich sieht es bei der Schere zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland aus, im Osten beträgt die durchschnittliche Monatsrente 1.403 Euro, im Westen hingegen 1.605 Euro.

Sören Pellman, Bundestagsabgeordneter der Linken, bezeichnete das Rentensystem nach einer ähnlichen Anfrage an das Bundesarbeitsministerium als defekt, es benötige eine Generalüberholung. Pellmann dazu: „In Österreich erhalten Rentner im Schnitt 800 Euro mehr als in Deutschland. Das ist dort möglich, weil alle Erwerbstätigen einzahlen.“ Bei „RTL“ zeigt man des Weiteren auf, wie sich die Pensionen von Beamten von den Renten der Arbeitnehmer unterscheiden.

Beamtenbezüge fast doppelt so hoch

Unter Berufung auf das Statistische Bundesamt berichtet „RTL“, dass das durchschnittliche Ruhegehalt von Beamten 3.170 Euro brutto monatlich beträgt – beinahe doppelt so viel wie die genannten Summen für einen männlichen Durchschnittsrentner nach 45 Jahren gezahlter Beiträge. Somit fordert Linken-Chef Dietmar Bartsch, dass die Rente außerordentlich um 10 Prozent erhöht wird, um die Inflation auszugleichen.

So dürfe es nicht sein, dass „Minister, Staatssekretäre und Pensionäre 3.000 Euro Inflationsprämie kassieren, aber Rentner real weiter Kaufkraft verlieren“, betonte Bartsch. Zuletzt waren die Renten mit der jährlichen Anpassung gehoben worden, im Westen stiegen sie um 4,30 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Werte, die sich somit erkennbar unter der derzeitigen Inflation bewegen.

