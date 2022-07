Reiseziele 2022: Die 50 besten Orte der Welt – Jedes Jahr gibt das renommierte „Time Magazine“ eine Liste der besten Orte der Welt heraus. So auch in diesem Jahr, bei dem seine Korrespondenten und Autoren weltweit erneut ein interessantes Ranking auf die Beine gestellt haben. In diesem stehen die 50 besten Reiseziele aus allen sieben Kontinenten, die ganze Regionen, Länder aber auch einzelne Städte oder gar nur Ortsteile beinhalten.

War im letzten Jahr mit Berlin noch eine deutsche Stadt mit dabei, ist dies in 2022 nicht mehr der Fall. Aber Europa bietet mit insgesamt 13 Reisezielen noch die Spitze an tollen Orten, gefolgt von Asien mit 11. Bitte nicht wundern, das „Time Magazine“ hat auch einen ganz speziellen Ort mit in seinem Ranking:

Nämlich das All – genauer gesagt die Internationale Raumstation ISS. Zu der konnten in diesem Jahr drei Weltraumtouristen für einen 15-tägigen Aufenthalt mit der „Axiom Space“ fliegen. Genug der Worte, nachfolgend findet ihr die 50 besten Orte 2022.

Nordamerika:

Park City, Utah (USA)

Detroit (USA)

Tofino, British Columbia (Kanada)

Miami (USA)

San Francisco (USA)

Ilulissat (Grönland)

Toronto (Kanada)

Portland, Oregon (USA)

Europa:

Dolni Morova (Tschechien)

València (Spanien)

Devon (England)

Portree (Schottland)

Madeira (Portugal)

Alentejo (Portugal)

Kaunas (Litauen)

Kalabrien (Italien)

Skelleftea (Schweden)

Kopenhagen (Dänemark)

Marseille (Frankreich)

Thessaloniki (Griechenland)

Istanbul (Türkei)

Asien:

Ras Al Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate)

Seoul (Südkorea)

Doha (Katar)

Kerala (Indien)

Ahmedabad (Indien)

Route der Seidenstraße (Usbekistan)

Trans Bhutan Trail, Bhutan

Bali (Indonesien)

Kyûshû (Japan)

Boracay (Philippinen)

Setouchi Inseln (Japan)

Afrika:

Nairobi (Kenia)

Hwange National Park (Simbabwe)

Franschhoek (Südafrika)

Unterer-Zambesi-Nationalpark (Sambia)

Kigali (Ruanda)

Süd- und Mittelamerika:

Galapagos Inseln (Ecuador)

São Paulo (Brasilien)

Rapa Nui (Chile)

Salta (Argentinien)

El Chaltén (Argentinien)

Bogotá (Kolumbien)

Jamaika

Riviera Nayarit (Mexiko)

Arktis, Australien und Ozeanien:

Great Barrier Reef (Australien)

Freemantle (Australien)

Die Arktis

Queenstown (Neuseeland)

Das Weltall

die ISS

Quelle: travelbook.de