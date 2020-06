Curevac darf an Menschen erprobt werden

Regierungs-Impfstoff testreif: Curevac darf an Menschen erprobt werden – Bereits das zweite deutsche Unternehmen hat eine Zulassung für einen klinischen Test seines Corona-Impfstoffs erhalten. Die Tübinger Firma Curevac hatte vor zwei Wochen einen entsprechenden Antrag gestellt.

Das Paul-Ehrlich Institut des deutschen Bundesinstituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel gab grünes Licht: „Es wurde sehr schnell entschieden“, so Klaus Cichutek, Chef des Paul-Ehrlich-Instituts.

Mit 300 Millionen Euro möchte die Bundesregierung Curevac fördern.

Der Chef des Unternehmens, Franz Werner Haas, unterstrich: „Wir haben die Produktionskapazitäten für Hunderte von Millionen Impfdosen.“ Curevac hatte erst im Dezember 2019 die Einweihung einer neuen Produktionsanlage gefeiert. Nun möchte das Unternehmen einen sogenannten mRNA-Impfstoff am Menschen erproben.

Dabei wird ein Botenmolekül mit einer Art Blaupause zur Proteinproduktion ausgestattet – beim Curevac-Präparat wird das ein Protein des Coronavirus sein. Nach der Impfung soll der menschliche Körper somit das Virus anhand dieses Plans als Fremdkörper erkennen, seine Abwehr dagegen hochfahren und Antikörper ausbilden.

Das Tübinger Unternehmen wird nun in vier klinischen Zentren sein Impfmittel an insgesamt 168 Menschen erproben.

Diese werden in zwei unterschiedliche Altersgruppen eingeteilt, 18- bis 40-Jährige sowie 41- bis 60-Jährige, sowohl freiwillige als auch gesunde Probanden erhalten drei Dosen der Impfung in einen Muskel. Dabei sollen die beiden letzten Phasen der Testreihe zusammengelegt werden, um den Impfstoff schneller auf den Markt bringen zu können:

„Geplant ist das für Mitte nächsten Jahres“, so Curevac-Chef Haas. Auch Prof. Cichutek unterstreicht: „Wenn verlässlich weitere Daten vorliegen, könnte auch schon Anfang nächsten Jahres ein Zulassungsantrag gestellt werden.“ Die Experten wollen eine schnellere Zulassung für Risikopatienten erwägen, die auf eine rasche Impfung angewiesen sind.

130 Impfstoffprojekte werden weltweit gerade verfolgt – bereits zehn Covid-19-Impfstoffe befinden sich in der klinischen Prüfungsphase, zwei traten in den USA und England bereits in Phase zwei ein.

Quelle: bild.de