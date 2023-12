Regierung beschließt neue Steuer: Viele Lebensmittel werden bald wohl teurer – Am Ende sollte es der Bundesregierung dann doch noch gelingen, den Bundeshaushalt für 2024 auf die Beine zu stellen, dem diesmal ganze 17 Milliarden Euro weniger zur Verfügung stehen. Zu den nach zähen Verhandlungen vorgestellten Beschlüssen zählt auch eine neue Steuer auf Plastikverpackungen. Diese richtet sich zwar vornehmlich an Unternehmen, diese werden die dadurch entstehenden Mehrkosten aber wohl an die Verbraucher weiterleiten.

Die Europäische Union hatte bereits im Jahr 2021 eine Abgabe von 80 Cent für jedes nicht-recyclebare Kilogramm Plastik eingeführt. Hierzulande wurde diese Abgabe aber bislang über den Staatshaushalt gestemmt, aus dem in den vergangenen Jahren jeweils um die 1,4 Milliarden Euro an die EU flossen.

Nun soll diese Summe aber über die neue Steuer direkt auf die Hersteller von Plastik umgelegt werden, so wie es in einigen anderen EU-Mitgliedsstaaten bereits gehandhabt wird.

Der Zweck hinter der Abgabe ist es, die Produzenten dazu zu motivieren, weniger Plastik herzustellen, und stattdessen vermehrt auf Recycling-Material zu setzen.

Aus der Industrie wird diese Maßnahme jedoch scharf kritisiert. So bezeichnete Ingemar Bühler vom Verband "PlasticsEurope" die neue Plastiksteuer gegenüber "BILD" als eine "Diskriminierung von Plastik", welche "weder zur Einsparung von CO₂ noch zu besserem Umweltschutz" führe.

Mit Blick auf den Plastikatlas 2019 würde die Steuer Berechnungen des "Merkur" zufolge jeden Deutschen im Schnitt pro Jahr 30,40 Euro kosten, sollten die Plastikproduzenten die Abgabe direkt an die Konsumenten weiterleiten.

Zwar weist das Bundeswirtschaftsministerium darauf hin, dass Hersteller die Abgaben nicht zwingend 1:1 weitergeben müssen – das Bundesfinanzministerium spricht laut DPA sogar von einer "Entlastung der Steuerzahler", müsse die Abgabe doch nicht mehr länger über die Steuern selbst finanziert werden–, man kann aber davon ausgehen, dass die Preise für Lebensmittel in Plastikverpackungen entsprechend steigen werden.

