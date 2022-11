Regelmäßiger Geschlechtsverkehr pro Woche: Experte erklärt Vorzüge für Partnerschaften – Die Welt ist voller Fragen. Paare etwa sehen sich im Laufe der Beziehung mit einer Vielzahl von Problemstellungen konfrontiert, die man als Alleinlebender möglicherweise nicht auf dem Schirm hat. Eine recht häufige scheint das Thema zu sein, ob man in der Partnerschaft auch ausreichend Geschlechtsverkehr hat. Ein Eheberater und Beziehungsexperte gibt Antwort.

Unter anderem auf dem dem sozialen Netzwerk TikTok ist der Australier Jake Maddock tätig. Der Beziehungscoach aus der Stadt Brisbane bietet seine Dienste Paaren an und spricht in Videos darüber, wie man den Funken der Leidenschaft auch in langjährigen Ehen etwa erhalten kann. Dort geht er auch der eingangs erwähnten Frage auf den Grund. Er unterstreicht Sex als Schlüsselkomponente jeder Beziehung.

Mehr noch:

Maddock listet eine Reihe von Vorzügen auf, welche sich aus dem Bettgeflüster ergeben können. So sei es gut für unsere „mentale und körperliche Gesundheit“, helfe zudem dabei, den menschlichen Hormonhaushalt zu regulieren. Sein Video erstellte Maddock als konkrete Antwort an eine recht häufige Nutzerfrage, was denn wohl die normale und „korrekte“ Menge Geschlechtsverkehr pro Woche sei. Seine wörtliche Antwort im Video:

„Es gibt eine ganze Reihe wissenschaftlicher Erkenntnisse darüber. Studien haben gezeigt, dass es für Frauen sehr gut ist, wenn sie dreimal pro Woche einen Orgasmus erleben. Es ist gut für ihre geistige und körperliche Gesundheit, es ist gut für ihren Körper. Bei Männern ist es gut für die Hormonregulierung, die mentale und körperliche Verfassung. Es passieren eine Menge guter Aspekte. Zwei- bis dreimal in der Woche [Sex zu haben] wird auch dazu beitragen, dass ihr einander besser versteht.“

Dabei lauerten auf Menschen in Langzeitbeziehungen Stolperfallen:

So sei es für sie vergleichsweise leicht, „faul“ und bequem zu werden, sich also an den Zustand der Dauerbeziehung zu gewöhnen. Dies wirke sich entsprechend auf die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs solcher Paare aus. Maddock ist überzeugt, dass zwischen der Regelmäßigkeit der Intimhandlungen und dem langfristigen partnerschaftlichen Miteinander ein Zusammenhang besteht. So fügt der Beziehungsberater seinen Ausführungen im Video hinzu:

„Menschen in Langzeitbeziehungen scheinen faul zu werden und sagen: 'Einmal die Woche und gut', 'einmal im Monat reicht', sie werden immer fauler, und man lebt sich auseinander. Zwei- bis dreimal pro Woche hält die Leute also wirklich auf Kurs.“

Quelle: ladbible.com