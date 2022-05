So viel Geld sparen Ex-Raucher

Modellrechnung zeigt: So viel Geld sparen Ex-Raucher – Sicherlich hat sich jeder Raucher schon das eine oder andere mal gefragt, wie viel Geld er sich bereits in die Lungen gezogen hat, beziehungsweise wie viel man hätte sparen können, gäbe man seine Kohle nicht für Zigaretten aus. Beim Vergleichsportal Verivox wollte man es anlässlich des Welt-Nichtrauchertages am 31. Mai ganz genau wissen und hat mal nachgerechnet.

Aktuell schlägt ein Päckchen à 20 Zigaretten mit sieben Euro zu Buche

Das bedeutet, dass jeder, der sich pro Tag eine Schachtel Zigaretten gönnt, dafür in zehn Jahren ganze 29.426 Euro verpulvert. Auf 30 Jahre gerechnet sind es bereits 123.546 Euro. Dabei wird in den Berechnungen davon ausgegangen, dass Tabakwaren pro Jahr um 3,1 Prozent teurer werden.

Oder mal auf kürzere Sicht: Wer eine Schachtel Kippen am Tag qualmt, spart durch den Verzicht pro Monat stolze 213 Euro. Und würde man dieses Geld nun klug anlegen, könnte man damit im Laufe von 30 Jahren ein kleines Vermögen von 330.000 Euro zusammensparen.

Dazu wird das gesparte Geld in der Modellrechnung in einen Fondssparplan investiert

Der monatliche Sparbetrag wurde dem steigenden Preis der Zigaretten entsprechend um 3,1 Prozent pro Jahr angehoben. Die jährliche Rendite betrug 7,0 Prozent, womit man sich auf die historische Durchschnittsrendite eines 15-jährigen Sparplans auf den Weltaktienindex MSCI World in den letzten 40 Jahren beruft.

Insofern ist die theoretische Summe nicht garantiert, aber durchaus realistisch zu nennen

Bereits nach zehn Jahren spart sich der ehemalige Raucher in der Modellrechnung rund 41.000 Euro zusammen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er etwa drei Viertel des Geldes selber eingezahlt.

Nach 30 Jahren hat das Depot dann aber bereits einen Wert von 330.034 Euro. Dabei entfällt lediglich ein Drittel auf eigens eingezahltes Geld.

Mehr als 200.000 Euro werden über den Wertzuwachs durch Rendite und den Zinseszins-Effekt generiert

Freilich verdient auch der Fiskus mit. So gehen 26,375 Prozent der erwirtschaften Kursgewinne für Abgeltungssteuer und Soli ans Finanzamt. Aber auch nach Abzug der Steuern kann sich der Raucher nach 30 Jahren immer noch über 292.000 Euro freuen.

Von seiner besseren Gesundheit ganz zu schweigen.

Quelle: bild.de