Rauchen: Scholz plant Erhöhung der Tabaksteuer – Raucher müssen im nächsten Jahr voraussichtlich tiefer in die Tasche greifen. Laut dem Spiegel plant Finanzminister Olaf Scholz nämlich eine merkliche Erhöhung der Tabaksteuer. Und diesmal sollen auch Konsumenten von E-Zigaretten betroffen sein.

Den Informationen des „Spiegel“ zufolge soll die Abgabe auf eine Packung mit 20 Zigaretten Jahr für Jahr um jeweils 5 Cent angehoben werden, Drehtabak wird um bis zu 15 Cent pro Päckchen teurer und auch die Preise für Zigarren sowie Zigarillos steigen entsprechend. Darüber hinaus sollen erstmals auch Konsumenten von E-Zigaretten zur Kasse gebeten werden.

Gut zwei Milliarden Euro spült jede Erhöhungsstufe dabei in die Bundeskasse.

Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll in den nächsten Tagen in die Ressortabstimmung gegeben werden, doch die Vorüberlegungen für das Vorhaben sind schon zwei Jahre alt. Die dabei entstehenden Mehreinnahmen hat Scholz bereits in seiner Finanzplanung bedacht.

Nicht nur die Koalition, auch die Tabakindustrie begrüßt den Vorschlag. Die moderate Stufenerhöhung ermöglicht es den Kunden, sich an die steigenden Preise zu gewöhnen, während ein einzelner Preishammer-Schlag wohl dazu führen würde, dass mehr Leute mit dem Rauchen aufhören. Zudem hat die Zeit immer wieder gezeigt, dass Tabakkonzerne im Fahrwasser einer Steuererhöhung gerne mal die Preise zusätzlich anheben, um mehr Gewinn zu erwirtschaften.

