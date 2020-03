Flüssigseife selber herstellen, so geht's

Ratgeber in der Corona-Krise

Flüssigseife selber herstellen, so geht's – Nicht nur in Zeiten von Epidemien wie dem Corona-Virus ist Hygiene das A & O für ein gesundes Leben. Wohl dem, der genug Seife im Hause hat. Doch wusstet ihr, dass man zumindest Flüssigseife daheim selbst herstellen kann? Alles, was man dazu braucht, sind gerade einmal vier Zutaten. Folgt einfach dieser simplen Anleitung, und ihr seid dabei.

Ihr benötigt für selbst gemachte Flüssigseife nur folgende Dinge: 100 Gramm Naturseife am Stück, einen Liter Wasser, zwei Teelöffel Honig und zwei Teelöffel Oliven- oder Kokosöl. Das war es auch schon. Zur Produktion eurer eigenen Flüssigseife braucht ihr zudem einen Kochtopf, einen Handmixer sowie eine Reibe. Natürlich wollt ihr die Flüssigseife irgendwo lagern – dementsprechend sind Schraubgläser oder bereits entleerte Seifenspender eine gute Idee.

Wer es ausgefallener mag: Etwas beigegebenes Glycerin pflegt eure Hände, für den richtigen Look sorgt etwas Lebensmittelfarbe und Duft bekommt ihr durch Lavendel-Öl oder andere ätherische Öle.

So, genug der grauen Theorie, so macht ihr eure Flüssigseife:

Bringt Wasser zum Kochen. Raspelt das Seifenstück mit der Küchenreibe in feine Späne und gebt sie hinein, sobald das Wasser kocht. Rührt um und kocht euren Mix einmal auf. Nehmt ihn direkt vom Herd und lasst das Ganze abkühlen. Ihr solltet zwischendurch immer mal wieder rühren. 12 bis 24 Stunden Ruhe solltet ihr der Seifenbasis an Ruhezeit gönnen. Sobald sie cremig wird, geht es weiter.

Gebt nun das Öl und den Honig in die Seifenbasis. Jetzt wäre der Schritt, die oben genannten Verfeinerungen wie ätherisches Öl, Glycerin oder wenig Speisefarbe hinzuzugeben. Nehmt nun den Mixer und rührt den Seife-Öl-Honig-Mix kräftig durch, bis alles eine gut vermengte Masse ergibt. Füllt das Resultat eurer Mühen ab. Jetzt heißt es: Hände waschen mit eurer eigenen Flüssigseife.

Quelle: utopia.de