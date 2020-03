Desinfektionsmittel selber mischen, so geht's! – nicht nur, sobald Grippewellen, Durchfallerkrankungen oder ähnliches umgehen, ist man auf gute Hygiene angewiesen. Korrektes, gründliches Händewaschen ist ebenso unerlässlich wie der Gebrauch von nicht zu wenig Seife. Auch Desinfektionsmittel sind wichtig – denn nicht immer kann man sich die Hände waschen. Wohl dem, der dann ein Fläschchen Bakterien-Killer dabeihat. Wir erläutern euch, wie man es selbst mischt.

Denn ihr braucht Desinfektionsmittel gegen Keime nicht zwangsläufig zu kaufen – den Grundstoff vieler im Handel erhältlichen Sorten kann man auch selbst mit etwas Duft und Handpflege vermischen. Das Geheimnis nennt sich „Isopropylalkohol“. Diesen bekommt ihr in den meisten Apotheken, aber auch beim Online-Versandhandel. Er ist für den typischen Geruch in der Zahnarztpraxis verantwortlich und wirkt stark fettlösend. Das spült Keime on der Haut, trocknet sie aber auch aus.

Daher benötigt ihr für 80 ml Isopropylalkohol auch 20 ml Aloe-Vera-Saft. Der ist ein natürliches Mittel gegen verschiedene Erreger, aber auch Pilze – und spendet der Haut Feuchtigkeit. Zentraler Bestandteil sind auch ätherische Öle. Besonders gut eignet sich Teebaumöl, doch auch Nelke, Lavendel, Zitrone, Rosmarin, Zimt oder Eukalyptus bieten sich an. 5 Tropfen ätherisches Öl genügen.

Auch diese ätherischen Öle wirken in eurem selbst gemachten Desinfektionsmittel top gegen Keime und Erreger. Nun benötigt ihr nur noch eine Braunglasflasche, auch die bekommt ihr in der Apotheke oder beim Online-Versandhandel. Fertig. Füllt euer hausgemachtes Desinfektionsmittel ab. Damit könnt ihr jederzeit eure Hände aus fünf Zentimetern besprühen. Befeuchtet die Handflächen und verreibt das Mittel überall, insbesondere auch in euren Fingerzwischenräumen und an den Nägeln und Kuppen.

Massiert alles mindestens (!) 30 Sekunden ein, bis das Mittel auch wirken kann. Desinfiziert nun aber nicht 100 Mal am Tag eure Hände, ihr zerstört damit sonst irgendwann den Schutzmantel eurer Haut und seine nützlichen Bakterien. Zudem würdet ihr damit alles austrocknen. Handelt besonnen.

Eine nützliche Anleitung, wie ihr euch selbst sogar Flüssigseife mischen könnt, findet ihr hier(LINK!), eine Anleitung zum Korrekten Händewaschen haben wir euch hier aufgelistet.

Quelle: rtl.de