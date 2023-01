Rat vom Hunde-Therapeuten: Experte nennt für Anfänger ungeeignete Hunderassen – Der Verhaltenstherapeut aus der folgenden Meldung hat Berichten zufolge schon Tausenden von Hunden geholfen. Nun hat er sich in den sozialen Medien dazu geäußert, welche Hunderassen seiner Meinung nach besonders schlecht für Hundeanfänger sind. Denn Hund ist nicht gleich Hund, jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit – und entsprechende Rassen könnten Anfänger überfordern.

Mehr noch, manche könnten ohne entsprechende Kontrolle zum Problem oder gar zur Gefahr für ihre Umgebung werden. Gerade in unsicheren Zeiten fühlen sich viele Menschen zunehmend von der Idee angezogen, sich gefährlich aussehende und einschüchternde Wachhunde anzuschaffen, die im Ernstfall auch eine Waffe ersetzen können. Beispiele sind der Belgische Schäferhund (Malinois), der Türkische Kangal, der Tibetische Mastiff und der Kaukasische Schäferhund.

Doch etwa bei diesen Hunderassen liegt dem Profi zufolge das Problem

Oder besser gesagt, bei deren Besitzern: Denn gerade diese Rassen, so Hundetherapeut Will Atherton, brauchen Besitzer, die wissen, was sie tun. Der Umgang mit diesen Hunden erfordert viel Erfahrung und Geschick. Das macht sie für Erstbesitzer nicht zum idealen besten Freund. „Das liegt einfach in der Natur eines Wachhundes“, wird Atherton in der britischen „Sun“ zitiert.

Und weiter: „Die Triebe, das Selbstvertrauen, die Unabhängigkeit und offen gesagt manchmal auch die Aggressivität, die in diesen Hunderassen stecken. Das ist für jemanden, der keine Erfahrung hat, schwer zu handhaben“. Bei den genannten Rassen Türkischer Kangal, Tibet-Mastiff und Kaukasischer Schäferhund, auch Owtscharka genannt, handelt es sich dem Experten zufolge um „eher traditionelle Hütehunde, 'in dem Sinne, dass sie nicht trainiert werden müssen, um einen starken Wachinstinkt zu audzuweisen'“.

Atherton erläutert, warum dem so ist:

„Das sind die Züchtungen, die sich körperlich mit Wölfen und Bären anlegen, diese angehen. Die Leute hören, dass solche Hunde zu so etwas fähig sind und denken dann, das wäre doch gut, wenn die ihr kleines Vorstadthaus im Vereinigten Königreich bewachen würden. Doch das ist nur sehr, sehr selten eine gute Idee.“ Weitere Hunderassen, die der Experte als schlecht für Hundeanfänger aufzählt: Deutsche Schäferhunde, Holländische Hirtenhunde, Dobermänner sowie einige Varianten des Riesenschnauzers.

Atherton: „Vor allem, wenn sie aus Arbeitslinien für Arbeitszwecke gezüchtet werden, ist das oft ein Rezept für eine Katastrophe, wenn ein Erstbesitzer sich diese Rassen zulegt. Was den Belgischen Malinois betrifft, so ist das, wozu er fähig ist, absolut unglaublich. Es sind erstaunliche Tiere, und wenn man sie mit erfahrenen Hundeführern zusammenbringt, die jeden Tag die Zeit aufbringen, die für eine solche Rasse erforderlich ist, sind sie zu unglaublichen Leistungen fähig.“

Hundefutterhersteller Purina empfiehlt als Hunderassen für Anfänger hingegen Golden Retriever, Labrador, Bichon Frise, Yorkshire Terrier oder Pudel, nennt aber auch den Mops.

Quelle: ladbible.com