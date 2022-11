Ranking: Top 10 der größten Kreuzfahrtschiffe – Die Welt der Kreuzfahrtschiffe hat in ihrer langen Geschichte schon so einige bemerkenswerte Seekolosse hervorgebracht. Nicht immer mit einem glücklichen Ende, wenn man zum Beispiel an das Passagierschiff RMS Titanic denkt, das damals 1912 als das größte Schiff der Welt galt.

Heute, 110 Jahre später, schippern über die Weltmeere allerdings ganz andere Kaliber. Derzeit die „Wonder of the Seas“ der Oasis-Klasse, mit einer Länge von 362 Metern das größte Kreuzfahrtschiff auf diesem Planeten. Der gigantische Luxusliner erstreckt sich hierbei über 18 Decks und kann 5700 Passagiere sowie 2300 Crew-Mitglieder aufnehmen.

Allerdings baut die Reederei Royal Caribbean International mit der „Icon of the Seas“ bereits an einem Nachfolger. Hinter der „Wonder of the Seas“ sind auf dem Meer aber noch einige andere wahrhaft große Schiffskolosse unterwegs.

Nachfolgend zeigen wir euch die zehn größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. (Gemessen an der Bruttoraumzahl, kurz BRZ)

Platz 01. Wonder of the Seas

230.000 BRZ, Länge 362m / Breite 66m / max. 6.988 Passagiere

Platz 02. Symphony of the Seas

228.081 BRZ, Länge 362m / Breite 66m / max. 6.780 Passagiere

Platz 03. Harmony of the Seas

226.963 BRZ, Länge 362m / Breite 66m / max. 6.687 Passagiere

Platz 04. Allure/Oasis of the Seas

je 225.282 BRZ, Länge 362m / Breite 66m / max. 6.780 Passagiere

Platz 05. MS Iona

184.089 BRZ, Länge 344m / Breite 42m / max. 5.206 Passagiere

Platz 06. AIDAnova & AIDAcosma

183.900 BRZ, Länge 337m / Breite 42m / max. 5.200 Passagiere

Platz 07. Costa Smeralda & Costa Toscana

182.700 BRZ, Länge 337m / Breite 42m / max. 6.500 Passagiere

Platz 08. MSC Virtuosa

181.541 BRZ, Länge 331m / Breite 43m / max. 4.284 Passagiere

Platz 09. MSC Grandiosa

181.000 BRZ, Länge 331m / Breite 43m / max. 6.300 Passagiere

Platz 10. MSC Meraviglia

171.589 BRZ, Länge 315m / Breite 43m / max. 5.714 Passagiere

Quelle: seetours.de