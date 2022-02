Ranking: Die gastfreundlichsten Bundesländer Deutschlands – Deutschland ist ein beliebtes Reiseland, egal ob für ausländische Gäste oder den Bürgern selbst. Schließlich hat Deutschland so viel zu bieten, um einen tollen Urlaub zu verleben. Doch wie steht es eigentlich um die Gastfreundlichkeit unseres Landes? Darauf gibt nun „Booking.com“ einmal mehr eine Antwort.

Denn auch in diesem Jahr vergibt die Buchungsplattform den sogenannten „Traveller Review Award“. Diese Auszeichnung basiert auf Millionen von Bewertungen Reisender, wobei in diesem Jahr neben Hotels und Ferienwohnungen auch die gastfreundlichsten Bundesländer Deutschlands ermittelt wurden.

Beliebter Osten

Hierzu hat „Booking.com“ die Orte der ausgezeichneten Unterkünfte analysiert, um schlussendlich so die Bundesländer anhand der bestbewerteten Hotels und Ferienwohnungen zu ermitteln, in denen sich Gäste am wohlsten gefühlt hatten. Sieger ist hierbei das Bundesland Sachsen, wo der Anteil der bestbewerteten Unterkünfte am höchsten lag.

In Sachsen liegen mit Oberwiesenthal und Bautzen zudem gleich zwei der zehn gastfreundlichsten Städte ganz Deutschlands. Platz zwei geht an Rheinland-Pfalz, das mit ebenfalls vielen gut bewerteten Unterkünften punkten konnte. Hierbei erreicht Cochem hierzulande sogar den dritten Platz der gastfreundlichsten Städte.

Bronze und somit Platz drei holt sich derweil Thüringen. Zur Platzierung schrieb „Booking.com“: „Neben zahlreichen Outdoor-Aktivitäten und Wanderrouten im gesamten Bundesland hat Thüringen in angesagten Städten wie Weimar auch gemütliche und zugleich alternative Unterkünfte zu bieten.“

Nachfolgend findet ihr die zehn gastfreundlichsten Städte Deutschlands

Platz 01: Rust (Baden-Württemberg)

Platz 02: Oberwiesenthal (Sachsen)

Platz 03: Cochem (Rheinland-Pfalz)

Platz 04: Fischen (Bayern)

Platz 05: Bautzen (Sachsen)

Platz 06: Sinsheim (Baden-Württemberg)

Platz 07: Eisenach (Thüringen)

Platz 08: Kappel-Grafenhausen (Baden-Württemberg)

Platz 09: Bad Füssing (Bayern)

Platz 10: Lübben (Brandenburg)

Quelle: travelbook.de