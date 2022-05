Ranking: Die 25 besten Freizeitparks in Europa – Seit ein paar Wochen heißt es einmal mehr Sommer, Sonne, Freizeitparks, denn die beliebten Ausflugsziele haben wieder ihre Pforten geöffnet. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wo es über 1.000 Freizeitparks gibt. Auch in diesem Jahr hat „Travelcircus“ die 25 besten Freizeitparks in Europa zusammengestellt.

Für ihren neuen Freizeitpark-Check haben „Travelcircus“ 65 Freizeitparks in Europa unter die Lupe genommen und sie anhand diverser Kategorien miteinander verglichen. Untersucht und kategorisiert wurden hierbei Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Bewertungen, Google-Suchvolumen, Instagram-Posts aber auch alle Attraktionen der Parks.

Gleich neun deutsche Freizeitparks in der Top 25

Zu den finalen Wertungsfaktoren zählten Preis-Leistung, Google-Bewertungen der jeweiligen Parks, der Bekanntheitsfaktor sowie der Spaßfaktor für jedes Alter (Attraktionen in den Parks). In der fünften Kategorie wurde zudem der Instagram-Faktor ermittelt.

In jeder Kategorie konnten maximal fünf Punkte erreicht werden, weshalb die Freizeitparks am Ende eine Maximalpunktzahl von 25 Punkten erreichen konnten. Unter den Top 25 befinden sich stolze neun aus Deutschland. Mehr noch, der beste Freizeitpark Europas liegt im baden-württembergischen Rust.

Aber schaut selbst, nachfolgend findet ihr die 25 besten Freizeitparks in Europa:

Detaillierte Infos zum Ranking und zur Auswertung findet ihr HIER.

Quelle: travelcircus.de