Ranking 2023: Die besten Freizeitparks in Deutschland – Noch steckt der Frühling in den Kinderschuhen, aber der Sommer ist nicht mehr weit. Das heißt auch, dass die Saison der Freizeitparks bald wieder losgeht und diese für Millionen von Besuchern ihre Pforten öffnen. Dazu gehören natürlich auch die allseits beliebten Vergnügungsparks hier in Deutschland, in die alleine im letzten Jahr über 30 Millionen Deutsche strömten.

Passend zum baldigen Saisonstart haben die Reiseexperten von „Travelcircus“ auch für das Jahr 2023 einen Freizeitpark-Check gemacht. Zum mittlerweile sechsten Mal hat man dafür doch die 45 beliebtesten Freizeitparks in Deutschland unter die Lupe genommen. Für das neue Ranking wurden die deutschen Parks anhand diverser Kategorien miteinander verglichen.

Zu den Wertungskategorien zählten die Eintrittspreise, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Anzahl der Fahrgeschäfte, das durchschnittliche Suchvolumen wie auch die Besucherbewertungen auf Google. In jeder Kategorie konnten maximal fünf Punkte erreicht werden, weshalb die Freizeitparks am Ende eine Maximalpunktzahl von 25 Punkten erreichen konnten.

Bevor wir zum Ranking mit den besten Freizeitparks 2023 in Deutschland kommen, noch ein paar ermittelte spannende Rahmendaten von „Travelcircus“: Demnach kostet ein Tag im Freizeitpark für eine 4-köpfige Familie zwischen 36 und 290 Euro. Die Eintrittspreise haben durchschnittlich um 8,95 Prozent zugelegt. Freuen dürfen sich Freizeitpark-Fans auf 24,13 Fahrattraktionen pro Freizeitpark im Schnitt.

Kommen wir nun zu den 45 besten von „Travelcircus“ ermittelten Freizeitparks 2023 in Deutschland:

01. Europa-Park (Baden-Württemberg) 22,72 Punkte

02. Hansa-Park (Schleswig-Holstein) 21,30 Punkte

03. Heide-Park (Niedersachsen) 21,07 Punkte

04. Schwaben Park (Baden-Württemberg) 20,61 Punkte

05. Phantasialand (Nordrhein-Westfalen) 20,48 Punkte

06. Erlebnispark Tripsdrill (Baden-Württemberg) 20,38 Punkte

07. Bayern-Park (Bayern) 20,30 Punkte

08. Fort Fun Abenteuerland (Nordrhein-Westfalen) 20,26 Punkte

09. Movie Park Germany (Nordrhein-Westfalen) 20,07 Punkte

10. Holiday Park (Rheinland-Pfalz) 20,06 Punkte

11. Skyline Park (Bayern) 19,84 Punkte

12. Potts Park (Nordrhein-Westfalen) 19,61 Punkte

13. Freizeitpark Plohn (Sachsen) 19,53 Punkte

14. Taunus Wunderland (Hessen) 19,34 Punkte

15. Rasti-Land (Niedersachsen) 19,10 Punkte

16. Tolk-Schau (Schleswig-Holstein) 18,84 Punkte

17. Karls Erlebnis-Dorf Elstal (Brandenburg) 18,65 Punkte

18. Serengeti-Park (Niedersachsen) 18,54 Punkte

19. Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern) 18,28 Punkte

20. Tier- und Freizeitpark Thüle (Niedersachsen) 18,22 Punkte

21. Belantis Vergnügungspark Leipzig (Sachsen) 18,18 Punkte

22. Erse-Park (Niedersachsen) 17,97 Punkte

23. Legoland Deutschland (Bayern) 17,85 Punkte

24. Ketteler Hof (Nordrhein-Westfalen) 17,82 Punkte

25. Freizeit-Land Geiselwind (Bayern) 17,80 Punkte

26. Schloss Dankern (Niedersachsen) 17,54 Punkte

27. Jaderpark (Niedersachsen) 17,43 Punkte

28. Ravensburger Spieleland (Baden-Württemberg) 17,29 Punkte

29. Steinwasen-Park (Baden-Württemberg) 17,19 Punkte

30. Wunderland Kalkar (Nordrhein-Westfalen) 16,98 Punkte

31. Churpfalzpark (Bayern) 16,85 Punkte

32. Eifelpark Gondorf (Rheinland-Pfalz) 16,77 Punkte

33. Erlebnispark Schloss Thurn (Bayern) 16,75 Punkte

34. Sonnenlandpark (Sachsen) 16,33 Punkte

35. Tatzmania (Baden-Württemberg) 16,20 Punkte

36. RitterRost-Magic Park Verden (Niedersachsen) 16,08 Punkte

37. Freizeitpark Traumland auf der Bärenhöhle (Baden-Württemberg) 15,78 Punkte

38. Erlebnispark Steinau (Hessen) 15,25 Punkte

39. Karls Erlebnis-Dorf Koserow (Mecklenburg-Vorpommern) 5,15 Punkte

40. Karls Erlebnis-Dorf Zirkow (Mecklenburg-Vorpommern) 4,65 Punkte

41. Wild- und Freizeitpark Allensbach (Baden-Württemberg) 13,77 Punkte

42. Wild- und Freizeitpark Klotten (Rheinland-Pfalz) 13,67 Punkte

43. Panorama-Park Sauerland Wildpark (Nordrhein-Westfalen) 13,56 Punkte

44. LandErlebnis Janßen (Niedersachsen) 13,33 Punkte

45. Märchen- und Erlebnispark (Bayern) 13,18 Punkte

Den kompletten Freizeitpark-Check 2023 von „Travelcircus“ mit allen detaillierten Informationen zur Auswertung findet ihr HIER!

Quelle: travelcircus.de