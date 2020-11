Ranger Role: Ex-Elitesoldat führt lebensrettendes Manöver vor – Wer schon einmal eine Folge „Forged in Fire“ auf History – beziehungsweise „Wettkampf der Waffenschmiede“, wie es auf Kabel 1 heißt – gesehen hat, der kennt natürlich auch den Moderator Will Willis.

Während seine Kollegen von der Jury, allen voran Kampfsport-Experte Doug Marcaida, in den knallharten Waffentests immer wieder ihr Können demonstrieren dürfen, haben wir Will bislang höchstens mal als Schützen erlebt, wenn es zu überprüfen gilt, ob eine der von den Kandidaten geschmiedeten Klingen einer Patrone standhält.

Schade eigentlich, sieht man dem Wil doch an, dass der Moderator-Job nicht seine eigentliche Profession darstellt.

Und tatsächlich ist der Mann ein ehemaliger United States Army Ranger sowie Air Force Pararescueman mit 14 Jahren Kampferfahrung. Diese stellte er in einer 2009 produzierten sechsteiligen Survival-Sendung namens „Experiment Eliteeinheit“ (im Original „Special Ops Mission“) eindrucksvoll unter Beweis, im Zuge derer er – völlig auf sich alleine gestellt –, in jeder Folge eine eigentlich unmögliche, fiktive Mission erfüllen und dabei gegen Army Rangers, Navy SEALs oder Marines antreten musste.

Der Kerl kann also was! Und einen Fetzen seines Könnens teilt er im folgenden Video mit uns, in dem Will die sogenannte „Ranger-Roll“ vorführt. Eine Technik, mit der man sich bewusstlose oder anderweitig nicht gehfähige Opfer schnell, effektiv und vor allem kraftsparend auf die Schulter hieven kann, um diese aus der Gefahrenzone oder auf ein Tragegestell zu befördern. Ein Manöver also, das Leben retten kann und dies sicherlich bereits schon viele Male getan hat und natürlich nicht mit der gleichnamigen Falt- und Rolltechnik für Shirts zu verwechseln ist.