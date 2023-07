Rammstein-Konzert in Berlin: Till Lindemann ändert Textzeile – Allen Petitionen und Protesten zum Trotz, hat in der deutschen Hauptstadt das Konzert der in die Kritik geratenen Band Rammstein stattgefunden. Während rund 60.000 Fans die Neue-deutsche-Härte-Kombo rund um den Frontmann Till Lindemann auf der Bühne im Olympiastadion feierten, fanden sich der „Berliner Zeitung“ zufolge etwa 300 Menschen draußen zu einer Protestdemonstration zusammen, was der Sänger offenbar als Anlass für einen mehr oder weniger versteckten Kommentar nahm.

Auslöser der Kritik gegenüber Rammstein im Allgemeinen und Lindemann im Speziellen waren Vorwürfe mehrerer Frauen, die den Sänger der Band seit Mai sexueller Übergriffe bei Rammstein-Auftritten bezichtigten, nachdem sie systematisch aus der sogenannten „Row Zero“ für Sexparties im Backstage-Bereich rekrutiert worden seien.

Während sich Band und Sänger gegen die Anschuldigungen wehren und die Sache in die Hände ihrer Anwälte gegeben haben, wird derzeit vonseiten der Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt.

Das Konzert kam von daher ohne die berüchtigte Row Zero aus, Innensenatorin Iris Spranger hatte sogar Aftershowpartys untersagt.

Dem feministischen Bündnis „Kein Rammstein in Berlin!“ ging das aber noch nicht weit genug, und so rief man dort zu einer Versammlung auf dem Theodor-Heuss-Platz auf, um anschließend in einem Protestzug bis zum Olympiastadion zu ziehen.

Ein Aufeinandertreffen zwischen Protestlern und Fans blieb da natürlich nicht aus, so dass es teils zu heftigen Wortgefechten zwischen den beiden Parteien kam. Die Polizei begegnete dem erwarteten Konfliktpotential mit einem Aufgebot von 200 Einsatzkräften.

Lindemann selbst ließ sich während des Konzertes zu keinerlei Stellungnahme herab – weder zu den Vorwürfen, noch zu den Protesten. So ganz wollte er auf eine Reaktion dann aber wohl doch nicht verzichten, so dass er im Lied „Angst“ kurzerhand eine Textzeile änderte.

Heißt es im Original eigentlich „Alle haben Angst vorm schwarzen Mann“, hieß es laut der „Berliner Zeitung“ plötzlich „Alle haben Angst vor Lindemann“.

Am Sonntag, den 16. Juli, und am Dienstag, den 18. Juli, sollen noch zwei weitere Konzerte in der deutschen Hauptstadt stattfinden.

