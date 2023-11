Räumungspflicht im Herbst: Wer ist für Laub auf öffentlichen Wegen zuständig – Der Herbst naht mit großen Schritten und schon jetzt fällt erstes Laub auf öffentliche Wege und Straßen. Nun sind generell die Kommunen für die Beseitigung verantwortlich, wichtig zu wissen ist jedoch, dass die Räumpflicht im Bereich der Gehwege in vielen Gemeinden den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke obliegt, die damit in der Pflicht stehen, das Laub zu entfernen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

„Wer nicht ausreichend räumt, muss mit Schadenersatzforderungen rechnen, wenn Personen auf dem Laub ausrutschen“, zitiert „chip.de“ Bianca Boss, Vorständin beim Bund der Versicherten (BdV).

Während die Gemeinden Eigentümer über ihre Satzungen in die Pflicht nehmen können, angrenzende Bürgersteige laub- und gefahrenfrei zu halten, ist es diesen wiederum möglich, die Räumungs- und Streupflicht per Mietvertrag an die Mieter zu übertragen. Sollte hingegen eine Firma vonseiten des Eigentümers mit der Gehwegräumung beauftragt worden sein, geht die Versicherungspflicht an diese über.

Der Gesetzgeber hat dabei vorgesehen, dass Gehwege wochentags zwischen 7 und 20 Uhr sowie an Wochenenden zwischen 9 und 20 Uhr gefahrlos passierbar sein müssen.

Eine einheitliche Regelung darüber, wie oft dazu gefegt werden muss, gibt es jedoch nicht. Es ist von daher ratsam, seine Frequenz der anfallenden Menge im Herbstverlauf entsprechend anzupassen.

Hinsichtlich der Entsorgung des Laubes empfiehlt der Verband Wohneigentum NRW auf seiner Internetseite das Kompostieren, alternativ die Biotonne. Auf keinen Fall sollte man die Blätter im Gully oder in den Rinnsteinen entsorgen, ebenso wenig im Rest- oder Papiermüll.

Hinsichtlich kostenloser Behälter und weiterer Entsorgungsmöglichkeiten lohnt sich meist ein Blick in den kommunalen Abfallkalender oder eine Nachfrage beim örtlichen Entsorger. Auch stellen viele Gemeinden während der Herbstsaison spezielle Säcke für Laub zum Abholen bereit.

