Rätselhafte Monolithen: Herkunft zumindest teilweise geklärt – Das Monolithen-Rätsel, rund um die unter mysteriösen Umständen überall auf dem Erdenrund plötzlich aufgetauchten silbernen Säulen, ist womöglich keines mehr. Spoiler-Alarm: Es waren keine Aliens.

Wie die meisten sicherlich schon längst vermutet haben, war am Ende alle nur eine Show. Oder zumindest teilweise, wenn man einem Video mit dem (übersetzten) Titel „Warum habe ich Monolithen auf der ganzen Welt gebaut?“ Glauben schenken mag.

USA, Rumänien, Großbritannien, Niederlande, Deutschland, Norwegen, Spanien, Schweiz … in all diesen Ländern ist mindestens ein Monolith entdeckt worden, was zu wilden Spekulationen über die Herkunft und den Zweck dieser seltsamen Gebilde geführt hat.

Damit könnte nun aber bis zu einem gewissen Grad Schluss sein, behaupten doch die Macher hinter dem YouTube-Channel „I did a Thing“, die Monolithen in Utha und Rumänien sowie einen weiteren in Australien gebaut und installiert zu haben.

Und was Letzteren betrifft, gibt es keinen Zweifel, dokumentiert das augenzwinkernd in Szene gesetzte Video doch, wie sich eine dreiköpfige Comedy-Truppe aus Australien mit den Herrschaften von „I did a thing“ in Verbindung setzt, um einen Monolithen in Auftrag zu geben und diesen schließlich gemeinsam in einem Wald aufzustellen.

Dabei handelt es sich schlicht um einen Promo-Gag, um die schräge Netflix-Show „Aunty Donna's Big Ol' House of Fun“ zu bewerben.

Thanks @TheAVClub !!! This monolith thing with @ididathing1 is the most fucked piece of promo we’ve ever done.https://t.co/1R6U44zn81 — Aunty Donna (@AuntyDonnaBoys) December 10, 2020

Kritiker mögen nun zurecht anmerken, dass der 20-Minuten-Clip freilich nicht als Beweis für die Herkunft der anderen Skulpturen herhalten kann. Aber er zeigt immerhin auf, wie einfach es ist, die Welt zum Grübeln zu bringen. Wer also weiter an einen außerirdischen Ursprung glauben mag, darf dies getreu dem Motto „I want to believe“ auch weiterhin tun.

Quelle: bild.de