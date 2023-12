Warum man in den Wintermonaten so viele Schwärme sieht

Raben und Krähen: Warum man in den Wintermonaten so viele Schwärme sieht – Ist euch auch schon einmal aufgefallen, dass sich Krähen und Raben im Herbst und Winter vermehrt zu großen Schwärmen zusammenrotten? Zuhauf sitzen sie dann in den Bäumen, auf Straßenlaternen und Zäunen und machen mit ihrer aufmerksamen Wachsamkeit einen fast schon bedrohlichen Eindruck. Aber wie kommt es, dass die Tiere zu der kalten Jahreszeit hin plötzlich in so großen Gruppen auftreten?

Um das zu verstehen, muss man zunächst wissen, dass die oft als Unglücksboten, Nesträuber und schlechte Eltern verunglimpften Rabenvögel, zu denen unter anderem die Krähen, Elstern, Häher, Dohlen und Raben zählen, als ausgesprochen intelligent und sozial gelten. Eine Gruppe von Forschern kam gar zu dem Schluss, dass die kognitiven Fähigkeiten von Kolkraben beim Umgang mit Artgenossen an die Fähigkeiten von Primaten heranreichen.

Wird es draußen nun kälter, kommen insbesondere Krähen und Dohlen in großen Schwärmen aus ihren weiter nördlich gelegenen Brutgebieten zum Überwintern zu uns geflogen, und sind dabei ob ihrer großen Anzahl und des lauten Krächzens deutlich auffälliger als andere Vogelarten.

Dass sich die Tiere in der kalten Jahreszeit zusammenrotten lässt sich damit erklären, dass sie in der Gruppe stärker sind.

Die Vögel haben gelernt, dass eine Gruppe im Falle von Revierstreitigkeiten und gegen Feinde die besseren Siegeschancen verspricht. Angeblich wurden Rabenvögel schon dabei beobachtet, wie sie Wölfen und anderen Wildtieren in Teamarbeit die Beute streitig gemacht haben.

Hilfreich ist dabei der den Tieren inhärente Drang nach Geselligkeit, der so stark ausgeprägt ist, dass sich in den Gruppen nicht nur Hierarchien entwickeln, sondern auch Allianzen und sogar Freundschaften. Da die Gruppendynamik der des Menschen nicht unähnlich ist, kommt es natürlich auch immer mal wieder zu lauthals ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten.

In den Wintermonaten können derlei Gemeinschaften, vor allem jene der Raben, tausende von Tieren zählen. Eine derart große Zahl bietet in der entbehrungsreichen Winterzeit am Tag und auch in der Nacht Schutz vor Feinden und liefert darüber hinaus Informationen über lohnende Futterplätze.

Bei der Wahl ihrer Schlafplätze zeigen sich die Tiere enorm tolerant hinsichtlich Lärm und anderen Störungen, weshalb sie den Menschen sehr nahe kommen können. Ein großer Vorteil, ist es in den Städten doch vergleichsweise warm, die Gebäude bieten Schutz vor Wind und Witterung und der Abfall dient als ertragreiche Nahrungsquelle.

Mit dem Anbruch des Tages machen sich die Tiere dann in Gruppen von ihrem Schlafplatz aus auf die Suche nach Futter oder rotten sich mit ihren über die Stadt verteilten Artgenossen zusammen.

Anhand von GPS-Daten konnten Forscher in diesem Zusammenhang ermitteln, dass sich insbesondere Kolkraben-Junggesellen nicht rein zufällig treffen, sondern regelmäßig an festen Orten zusammenfinden, um an lohnenden Futterplätzen das zu treiben, was ein mit Vorurteilen gegen diese klugen Tiere belasteter Mensch wohl als "Unwesen" bezeichnen würde.

