Punkte aus Flensburg per pedes: Diese Fußgängerstrafen kennt kaum jemand – Wer mit seinem Fahrzeug Temposünden begeht oder anderweitig im Straßenverkehr auffällt, den erwarten die berühmt-berüchtigten Punkte in Flensburg. Doch dafür muss man keineswegs nur motorisiert unterwegs sein – auch Fahrradfahrer und Fußgänger können laut einem Verbraucherportal diese Punkte sammeln. Relevante Infos erhaltet ihr im Folgenden.

Wie das Verbraucherportal „Chip 365“ erläutert, können auch Fußgänger und Radfahrer einen Eintrag im Fahreignungsregister (FAER) kassieren. Dem Portal zufolge ist dieses weitaus allgemeiner ausgelegt, als sich nur auf Pkw- und Kradfahrer beziehen. Vielmehr werden Verkehrsteilnehmer erfasst, die im Straßenverkehr Auffälligkeiten gezeigt haben.

Konkret heißt das:

Um mit Punkten im FAER zu landen, muss man weder ein Auto noch einen Führerschein haben, wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird ebenfalls erfasst. Ein entsprechender Blick in den Punktekatalog beim Kraftfahrtbundesamt hilft weiter. Das Verbraucherportal nennt hier einige Beispiele. Einerseits etwa gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr.

So können ein Gegenstandswurf oder die Nutzung eines Lasermarkierers, mit dem Verkehrsteilnehmer geblendet werden, einen Eintrag bringen. Auch führt „Chip 365“ das unerlaubte Entfernen vom Unfallort als eine mögliche Grundlage für Punkte in Flensburg an. Gleiches gilt für die Wartepflicht an Bahnübergängen, wenn sich ein Zug nähert. Auch hier drohen FAER-Punkte.

Für Radfahrer gilt Ähnliches:

Diese können sich Punkte im Fahreignungsregister einhandeln, ohne überhaupt im Besitz eines gültigen -Führerscheins zu sein. Prominentestes Beispiel ist hier wohl das Überfahren roter Ampeln mit dem Drahtesel, das neben einer Geldstrafe auch mit einem Punkt in Flensburg geahndet wird.

Gleiches gilt für eine Gefährdung von Fußgängern bei Abbiegemanövern mit dem Rad: ein Punkt im FAER droht. Ein häufigerer Anblick im Straßenverkehr sind auch Personen, die etwa nach einer Party, Kneipenbesuchen oder Volksfesten betrunken mit dem Fahrrad unterwegs sind. Doch wer unter starkem Alkoholeinfluss mit dem Rad unterwegs ist, muss ebenfalls mindestens mit Punkten in Flensburg rechnen.

Quelle: chip.de