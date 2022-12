Preissteigerung: Fliegen wird 2023 noch teurer – Die von den vielen globalen Krisenherden nach wie vor geschürte Inflation macht natürlich auch vor der Tourismusbranche nicht halt. Zwar wollen viele Menschen trotz Krieg, Energiekrise und Corona nicht auf ihren Urlaub verzichten, dieser könnte im nächsten Jahr jedoch deutlich teurer zu stehen kommen.

Bereits 2022 waren die Preise für Flugtickets spürbar gestiegen, und auch für das kommende Jahr sehen Branchenexperten weitere Teuerungen voraus.

Laut dem von „American Express Global Business Travel“ jüngst veröffentlichten „Air Monitor 2023“ wird es für Fluggäste zwar teurer – wie sehr, ist aber abhängig von der Route.

Demnach soll der Preisanstieg für Flüge zwischen Europa und Asien bis zu zwölf Prozent in der Economy-Class und bis 7,6 Prozent in der Business-Class betragen. Flüge von Nordamerika nach Europa oder umgekehrt werden den Prognosen zufolge im Schnitt hingegen lediglich 3,7 Prozent teurer.

Den erwarteten Preisanstieg für Flüge innerhalb Europas beziffert das Unternehmen auf bis zu sechs Prozent.

Am härtesten wird es aber Fluggäste treffen, die in Australien unterwegs sind. Auf dem Kontinent sollen die Preise in der Business-Class 2023 bis zu 19 Prozent in die Höhe schießen.

Die Prognosen des alljährlichen „Air Monitors“ basieren auf der Analyse von Faktoren wie Inflation, Treibstoffkosten, Kapazitäten und Nachfrage.

Quellen: amexglobalbusinesstravel.com , stern.de