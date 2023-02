Bier in der Kneipe könnte bald 5 Euro kosten

Prognose eines Brauerbundes: Bier in der Kneipe könnte bald 5 Euro kosten – Die krisenreichen Zeiten machen naturgemäß auch vor dem Biergenuss nicht halt. Nun prophezeit ein Brauerbund, dass ein Preis von fünf Euro für den halben Liter in der Gastronomie Realität werden könnte. Ausschließen kann man seitens des Brauerbundes im Südwesten aber zumindest einen Preisanstieg auf bis zu 7,50 Euro.

Wie „Chip“ unter Berufung auf die dpa berichtet, wird das Kneipenbier dem Präsidenten des Bauernbunds im Südwesten zufolge bei einem Preis von rund fünf Euro für den halben Liter landen. So erklärte Präsident Matthias Schürer gegenüber den „Badischen Neuesten Nachrichten“ am vergangenen Samstag: „Das Bier im 0,3er-Glas liegt aktuell meist zwischen 3 und 3,50 Euro. Ich gehe davon aus, dass wir beim Bier aus dem 0,5er-Glas bei rund 5 Euro liegen werden.“

Zuletzt hatte der Brauerbund in Berlin-Brandenburg eine ähnlich düstere Prognose geliefert:

Demnach könne der Preis für den halben Liter gar auf 7,50 Euro ansteigen. Dass der Preis auf bis zu dieser Höhe klettere, halte er aber für ausgeschlossen, hält Schürer dem entgegen. Er bezeichnete diese Aussage als „auch von der Kostenseite überzogen“. Weltweit haben Hersteller, Industrie und Lieferketten vieler Sektoren noch immer aufgrund einer ganzen Vielzahl von Faktoren mit Schwierigkeiten zu kämpfen und sehen sich vor zahlreiche Herausforderungen gestellt.

Diese Entwicklungen der Krisenzeiten machen auch vor den Brauereien nicht Halt. So seien die Kosten für die Brauereien Matthias Schürer zufolge zuletzt stark angestiegen: Diese haben sich nach dem Brauerbund-Präsidenten demnach bei Neuglas konkret um 70 Prozent erhöht, bei Kronkorken seien sie gar um 120 Prozent gestiegen. Fast verdoppelt hätten sich demnach die Kosten für das Braumalz.

Schürer wörtlich:

„Aber am heftigsten treffen uns die Energiekosten.“ Noch habe keiner der 54 Mitgliedsbetriebe des Brauerbundes im Südwesten Insolvenz anmelden müssen. Davon seien aber einige wenige kleine Betriebe in Baden-Württemberg betroffen, so der Präsident der Vereinigung.

