Professor warnt: Alien-Beschuss durch Asteroiden-Bomben – Willkommen im neuen Jahr und damit auch mit neuen irren Theorien. So wie jene eines US-Professors, der davor warnt, dass Aliens die Erde mit Astro-Bomben beschießen könnten. Gut, eine Asteroiden-Gefahr ist bekannt und alles andere als utopisch.

Aber von Außerirdischen quasi als Waffe genutzt? Nun, davon ist zumindest Professor Paul Springer vom US Air Command and Staff College in Alabama überzeugt. Das berichtete die Zeitung „The Sun“, die sich auf die Aussagen von Springer bezieht. Nach der Theorie des Professors würden die Aliens zu erst Kundschafter-Sonden außerhalb unseres Sonnenssystem losschicken, um uns auszuspionieren.

Aliens kommen, um zu bleiben

Das alles nur, um dann gezielt Asteroiden auf die Erde zu schießen, die dann wiederum wie verheerende Bomben ganze Städte vernichten würden. Nach Paul Springer ist das Ziel der Aliens unsere Erde zu kolonialisieren. Gegenüber „The Sun“ sagte er: „Sie müssen davon ausgehen, dass jede Zivilisation in ihrem eigenen Interesse handelt – sie tauchen nicht auf, weil sie es gut mit uns meinen.“

Das erinnert natürlich sehr stark an den Szenario aus dem Kult-Blockbuster „Independence Day“ von Roland Emmerich. Nach Springers Theorie würden die Außerirdischen vor der Astro-Bombardierung alle Nuklearwaffen auf der Erde mit Lasern ausschalten. Für den US-Professor kommt als Erstschlag der Aliens auch ein Virus infrage, dass vor der Invasion alle Menschen von der Erde löscht, damit man ohne Widerstand unseren Planeten zur neuen Heimat der Außerirdischen machen kann.

Mit seiner Äußerung hat Professor Paul Springer jedenfalls für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt. Stellt sich nur die Frage, ob er es damit wirklich ernst meint oder doch zu viel „Independence Day“ geschaut hat.

