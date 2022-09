„Prime Exklusive Angebote“: Amazon kündigt weiteren Prime Day an – Beim Online-Versandhändler Amazon soll es in diesem Jahr erstmalig einen zweiten Prime Day geben. Wie das Unternehmen mitteilte, wird das Shopping-Event am 11. und am 12 Oktober stattfinden.

Die 48-stündige Schnäppchenaktion für Prime-Abonnenten firmiert unter dem Namen „Prime Exklusive Angebote“.

Die Gründe, weshalb sich Amazon dazu entschieden hat, einen zweiten Prime-Day zu veranstalten, bleibt das Unternehmen schuldig. Experten gehen aber davon aus, dass dahinter ein Versuch zu vermuten ist, das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln.

Immerhin ist im vierten Quartal mit Blick auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten ein Umsatzrückgang im Vergleich zu den vorherigen Jahren zu erwarten. Dazu summiert sich vermutlich das verlangsamte Wachstum des Versandhändlers.

Während der Prime Days können Kunden erfahrungsgemäß insbesondere von niedrigen Preisen im Bereich der Elektroprodukte profitieren. Einige der hauseigenen Geräte und Dienste von Amazon werden dort bereits vor dem Event günstig an den Kunden gebracht.

Hier findet ihr die ersten Early-Access-Angebote.

Quelle: t-online.de