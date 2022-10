Prepper: TikTokerin bereitet sich auf Atomkrieg vor – Menschen, die sich selbst mit diversen Maßnahmen auf verschiedenste Katastrophenarten vorbereiten, nennt man Prepper und von denen gibt es nicht weniger. Eine Prepperin macht derzeit allerdings Schlagzeilen, denn sie hat via TikTok gezeigt, wie sie sich auf den Ernstfall vorbereitet, was ihr Unmengen an Followern eingebracht hat.

Vor allem hat sie eine mächtige Summe an Geld investiert. Die Rede ist von der 38-jährigen US-Amerikanerin Rowan MacKenzie aus Missouri. Bereits seit elf Jahren bereitet sie sich auf einen möglichen Kollaps der Welt vor. Angefangen hatte alles sie Bohnen und Reis einkaufte. Das aber in großen Mengen, was sie zu Hause bunkerte.

„Ich bereite mich insgesamt auf Krieg, Inflation, Atomkatastrophen und das totale Chaos vor.“

Was erstmal an einen Hamsterkauf erinnert, entwickelte sich schnell in ein Prepper-Versteck. So hat sie mittlerweile einen Bunker im Keller, vollgestopft und das nicht nur mit allerhand Lebensmitteln. MacKenzie erklärt in ihrem TikTok-Posting:

„Ich bereite mich insgesamt auf Krieg, Inflation, Atomkatastrophen und das totale Chaos vor.“ Nach Angaben der „Daily Mail“ hat die Dame in den letzten Jahren ganze 20.000 Dollar ausgegeben, für Essen aber auch Waffen. Gerade nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sie nach eigenen Angaben noch mal zugelegt bezüglich neuer Anschaffungen.

Bis heute rund 45.000 Dollar investiert

Insgesamt hat MacKenzie bis heute 45.000 Dollar investiert. MacKenzie erklärt: „Die Preise für alles hier sind so stark gestiegen – aber ich muss mich und meine Familie auf einen Katastrophenfall vorbereiten. Ich habe den Bunker mit viel mehr Lebensmitteln und einem neuen Wasserfiltersystem ausgestattet, außerdem habe ich einige Hühner und einen Truthahn.“

Auf dem TikTok-Kanal zeigt die Prepperin unter anderem auch ihr riesiges Regalsystem im Bunker. Das stößt bei manchem User aber auch auf Kritik, die hier Hamsterei vorwerfen. MacKenzie verteidigt sich mit den Worten: „Mir wurde gerade gesagt, ich würde hamstern und Leute wie ich machen es Müttern schwer, ihre Kinder zu ernähren, weil ich alle Lebensmittel aus den Regalen nehme. Was ich tue, ist kein Hamstern, das nennt man Vorbereitung, und das ist ein großer Unterschied.“

Ihr wichtigster Rat: „Keine Panik“

MacKenzie begründet ihre Anschaffung von reichlich Munition und Waffen indes damit, dass sie im Ernstfall ihre Vorräte und Familie vor möglichen Feinden schützen muss. In Bezug auf einen möglichen Weltuntergang rät sie indes ihren Abonnenten, dass sie immer ein wenig mehr beim Einkauf mitnehmen sollen, als eigentlich benötigt. Doch ihr wichtigster Rat sei: „Keine Panik“.

