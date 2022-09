Jen Ferguson ist gerade einmal 30 Jahre alt und muss sich immer wieder anhören, dass sie in ihrer Rolle als Mutter zu alt für freizügige Kleidung und ein aufregendes Dekolleté sei. Glücklicherweise sieht sie selbst die Sache ganz anders – ebenso wie viele ihrer Follower auf TikTok und Instagram auch.

In einem Video auf TikTok erklärte die blonde Schönheit, dass sie „täglich“ Nachrichten von 18-Jährigen erhalte, mit der Frage, ob sie nicht deren „Sugar Momma“ sein wolle.

Grob erklärt bezieht sich dies, wie auch bei den weit verbreiteteren „Sugar Daddys“, auf eine besondere Form einer oftmals längerfristigen und nicht zwingend rein sexuell geprägten Beziehung, in welcher eine ältere, im Leben üblicherweise erfolgreiche und selbstbewusste Person als eine Art fürsorglicher Mentor, Mäzen oder auch Förderer für eine jüngere Person fungiert.

Jen scheint das nicht weiter zu stören, sieht man sie in dem Video doch in einer weißen Bluse und schwarzem Minirock gut gelaunt tanzen, den im Hintergrund laufenden Song „Put some respect on my name“ auf den Lippen.

Dazu ist zu lesen: „Wenn ich täglich DM's (Direct Messages, Anm. des Verfassers) von 18-jährigen Jungs bekomme, die mich bitten, ihre ‚Sugar Mama‘ zu sein.“

Das Video mauserte sich zu einem kleinen viralen Hit und wurde mittlerweile über 165.000-mal angeklickt. Die sympathische Lebefrau macht in den Kommentaren aber deutlich, dass sie kein Interesse an Jüngeren hat, sondern ältere Männer bevorzugt – allen voran ihren, wie sie verriet, 43-jährigen Verlobten.

Dennoch reißt der Strom an Komplimenten und Bittstellungen nicht ab. Manch einer lässt einfach nur einen Kommentar da, dass er sie „absolut wunderschön“ finde, andere geben dagegen nicht auf und betteln weiter um die „Sugar Mommy“ ihrer Träume oder machen gar Heiratsanträge.

