Preiserhöhungen bei Bier: Aktionspreise und Basispreise steigen – Biertrinker haben es aufgrund der Preiserhöhungen vieler Brauereien immer schwerer, Sonderangebote mit befristeten Aktionspreisen von 9,99 Euro je Kasten zu finden. Laut Daten des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ steigen die Aktionspreise für Bier und Biermischgetränke bereits im zweiten Jahr in Folge leicht an.

In den ersten vier Monaten des Jahres 2023 lag der durchschnittliche Aktionspreis bei 1,18 Euro pro Liter, was umgerechnet auf einen großen Kasten mit 20 Flaschen à 0,5 Liter 11,80 Euro entspricht. Im Jahr 2022 betrug der durchschnittliche Aktionspreis 11,50 Euro pro großen Kasten, während es in den Jahren 2021 und 2020 noch 11,10 Euro waren.

Das Verschwinden der 9,99-Euro-Angebote

Laut Marktforscher Marcus Strobl von NielsenIQ verschwindet der beliebte Promotionspreis von 9,99 Euro je Kasten allmählich. Über Jahrzehnte hinweg wurden Verbraucher mit solchen regelmäßigen Aktionspreisen für sogenanntes Premiumbier verwöhnt. Nur Kaffee wird noch häufiger zu Aktionspreisen verkauft als Pils. Besonders große Pils-Marken, die oft auch mit Fernsehwerbung beworben werden, setzen auf Aktionspreise, Staffelpreise, Zugaben und Gewinnspiele. Im Branchendurchschnitt entfallen fast zwei Drittel des Absatzes im Handel auf Aktionen und nur gut ein Drittel auf den Basispreis. Auch beim Hellbier, der zweitbeliebtesten Biersorte in Deutschland nach Pils, sind Preisaktionen im Handel zu beobachten.

Veränderungen bei den Basispreisen

Laut NielsenIQ sind die Basispreise für Bier und Biermischgetränke bereits im dritten Jahr in Bewegung. Der Literpreis stieg im Durchschnitt um 5 Cent im Jahr 2021 und um 6 Cent im Jahr 2022. In den ersten vier Monaten des Jahres 2023 lag der Preis bei durchschnittlich 1,61 Euro pro Liter, was 7 Cent über dem Schnitt des Vorjahres liegt. Das bedeutet eine Erhöhung von 70 Cent auf 16,10 Euro pro großen Kasten.

Marcus Strobl betont jedoch, dass es sich nicht um große Preissprünge handelt und die Preise bei anderen Produkten stärker gestiegen sind. Außerdem gibt es keinen "Hype" um die niedrigsten Preiskategorien bei Bier. Dennoch kaufen die Verbraucher nicht mehr so viel Bier ein. Neben dem Sparfaktor angesichts der Inflation spielen auch Effekte wie die alternde Gesellschaft und der Trend zu alkoholfreien Getränken eine Rolle.

Preiserhöhungen der Brauereien

Viele Brauereien haben ihre Abgabepreise an den Handel und die Gastronomie erhöht. Sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr haben Großbrauereien Preiserhöhungen vorgenommen, da sie mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert sind, nicht nur bei Energie. Der Deutsche Brauer-Bund beklagte vor kurzem, dass notwendige Preiserhöhungen aus Sicht der Branche bisher nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Quelle: welt.de