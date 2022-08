Preisanstieg bei Amazon Prime: So könnt ihr euch den alten Preis sichern – Ab dem 15. September werden Kunden für ihre Amazon-Prime-Mitgliedschaft tiefer in die Tasche greifen müssen: Dann kostet das Premium-Abo zu gleichen Vorteilen wie bisher 89,90 im Jahr statt 69,00 Euro. Wer monatlich zahlt, darf 8,99 Euro statt 7,99 Euro berappen. Studenten werden dann statt mit wie bisher 34 Euro im Jahr mit 44,90 Euro jährlich zur Kasse gebeten. Doch es gibt Wege, die Preiserhöhung für einige Monate zu umgehen.

Das geht aus einem Bericht von „Chip“ hervor, der eine Anleitung dafür liefert, wie man den Aufschlag zeitweilig umgehen kann. Konkreter Rat an Interessierte ohne Abo: Kurz vor dem 15. September, beispielsweise einen Tag vorher, ein Neukunden-Abo abzuschließen. Denn vor dem Stichtag für die Preiserhöhung schlägt der Vollpreis für das ganze Jahr noch mit den gewohnten 69 Euro zu Buche, anstatt ab dem 15. September 89 Euro zu kosten.

Ergo: Prime für ein ganzes Jahr noch zum günstigeren Preis – sämtliche Vorteile inklusive

Wem die Premium-Mitgliedschaft dann doch nicht gefällt, der kann das Probe-Abo innerhalb von 30 Tagen stornieren. Anders sieht es in Sachen Erhöhung bei jährlich zahlenden Bestandskunden aus: Wer bereits Amazon-Prime-Abonnent ist und einen jährlichen Zahlungsmodus gewählt hat, kommt nun um eine Teuerung prinzipiell nicht herum, außer man kündigt fristgerecht. Hier stellt sich „Chip“ zufolge die Frage, wann man sein ursprüngliches Abo abgeschlossen hat, ob vor oder nach dem Stichtag.

Denn der neue Preis gilt Amazon zufolge erst ab der ersten Zahlung nach dem 15. September. Wer also seine Premium-Mitgliedschaft am 20. eines jeweiligen Monats abgeschlossen hat, muss demnach auch erst ab dem 20. September 2022 den höheren Mitgliedsbeitrag berappen. Kunden, die hingegen an einem 12. eines jeweiligen Monats das Prime-Abo abgeschlossen haben, müssen somit auch erst am 12. Oktober 2022 die Erhöhung bezahlen. Entscheidend ist letztlich der Zahlungszeitraum, welcher sich im Amazon-Konto einsehen lässt.

Prime-Bestandskunden, die bisher monatlich zahlen, haben jedoch eine Möglichkeit:

Sie können für ein Jahr den günstigeren Preis bekommen, indem sie das Monatszahlungsmodell auf ein Jahresabo umstellen. Dies lässt sich über die Kontoübersicht bewerkstelligen, wie man bei „Chip“ erläutert: Zuerst den Menüpunkt „Mein Konto“ aufsuchen, dort auf den Reiter „Prime“ gehen und schließlich „Zahlungseinstellungen ändern“ wählen. Dort entscheidet ihr euch dann für den jährlichen Tarif.

Die Folge: Wie auch die oben erwähnten Neukunden mit Jahresabo müsst ihr erst ab 2023 den höheren Preis bezahlen. Wie der Artikel von „Chip“ erläutert: Wer den Zahlungszyklus noch vor der Preisänderung von einem monatlichen auf einen jährlichen Turnus ändert, kann auf diesem Wege hochgerechnet binnen der nächsten zwölf Monate rund 40 Euro sparen.

Quelle: chip.de