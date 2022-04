Preis-Schock: Nun wird auch der Döner teurer – Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von irgendeiner neuen Preiserhöhung die Rede ist. So ziemlich jeder Lebensbereich ist von der historischen Kettenreaktion infolge der geballten Masse globaler Krisen betroffen – und damit natürlich auch der hierzulande so heißgeliebte Döner.

Überall in Deutschland steigen aktuell die Preise.

Kostete der Döner in Berlin beispielsweise bislang fast schon traditionelle 3,50 Euro, rangieren die Preise aktuell um die fünf oder sogar sechs Euro. Für Bewohner anderer Bundesländer sind solche Zahlen freilich schon längst üblich, doch auch dort zieht das Niveau an.

Gürsel Ülber, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender des Vereins türkischer Dönerhersteller in Europa, erklärte laut „Bild“: „Ein Döner müsste eigentlich 7,30 Euro kosten.“

Aufgrund der Mehrkosten für Energie und Lebensmittel, wie etwa Fleisch, Mehl, Pflanzenöl und Gemüse, befürchtet Ülber weitere Preissteigerungen.

Die Situation in der Branche sei seit etwa sechs Monaten „sehr schwierig“.

Demzufolge wird wohl bereits in zwei bis drei Monaten damit zu rechnen sein, dass die ersten Döner-Imbisse kapitulieren und schließen müssen. Für den Rest werden die Kosten spätestens im Herbst weiter steigen. Denn dann steht die Mindestlohnerhöhung auf zwölf Euro pro Stunde an.

Quelle: bild.de