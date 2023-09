Preis-Krieg im Supermarkt: Beliebtes Produkt fliegt aus den Regalen – Nachdem der andauernde Preiskrieg in der letzten Zeit immer wieder Lücken in die Regale deutscher Supermärkte geschlagen hat, geht der Kampf zwischen Herstellern und dem Einzelhandel nun in die nächste Runde. Diesmal stehen sich im Ring die Rewe Gruppe und der für seine Süßigkeiten bekannte Ritter-Konzern gegenüber.

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, sollen die bekannten Ritter-Sport-Tafeln vielerorts bei Rewe nicht mehr zu bekommen sein.

Weiter heißt es, dass in den betroffenen Supermärkten versucht wird, die Lücke mit Milka-Produkten oder auch Schogetten zu kaschieren. Ein Anblick, der bald wohl zur Normalität werden dürfte, denn angeblich sei ein Ende des Streites aktuell nicht in Sicht.

Im Hause Rewe hatte man sich hinsichtlich der vielen Preissteigerungen im Zuge der hohen Inflation gegenüber den Händlern zuvor klar positioniert. Das ausgerufene Ziel ist es, in den entsprechenden Verhandlungen die Preise möglichst niedrig zu halten.

Zwar wolle man dabei ein „partnerschaftliches Miteinander“ mit der Industrie pflegen, jedoch auch in aller Deutlichkeit darauf pochen, dass Hersteller die sinkenden Kosten für Rohstoffe und Energie in ihre Preisgestaltung mit einfließen lassen.

Seien die Preisforderungen dennoch zu hoch, erwäge man auch Lieferstopps, so wie aktuell im Fall von Ritter-Sport.

Quelle: chip.de