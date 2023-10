Praktischer Dienst zum Jahresende 24 eingestellt: Deutsche Post zieht Ende Dezember Schlussstrich – Laut einer Ankündigung der Deutschen Post wird eine beliebte Dienstleistung in absehbarer Zeit eingestellt. Der langjährige Service stieß bei einigen Kunden auf großen Anklang – sie werden sich auf Änderungen einstellen müssen. Sämtliche Informationen erhaltet ihr im Folgenden.

Wie das Verbraucher- und Ratgeberportal „Chip 365“ erläutert, kommt es zu einer Neuerung bei der Deutschen Post, welche zur Einstellung eines beliebten Dienstes führen wird. Konkret handelt es sich dabei um einen Service, bei dem unverpackte Schlüssel, welche in Briefkästen eingeworfen wurden, nicht mehr zugestellt werden. Offenbart hat die Änderung eine aktuelle Preisliste der Deutschen Post, wonach der Dienst ab dem 31. Dezember 2024 eingestellt wird.

Kostengünstige Alternative zum Schlüsseldienst

So wird in der Liste erklärt, dass das Produkt „UNVERPACKT EINGELIEFERTE SCHLÜSSEL“ ab diesem Stichtag nicht mehr angeboten wird. Bislang ist es laut dem Bericht bei „Chip 365“ möglich, beim Fund eines Schlüssels, der mit einem Anhänger mit einer Zustelladresse ausgestattet ist, diese Fundsache einfach in einen Briefkasten einzuwerfen. Für die Zustellung dieses Schlüssels erhebt die Deutsche Post dann 8,50 Euro Gebühr.

Der Bericht betont, dass es sich um eine kostengünstige Alternative dazu handelt, gar einen neuen Schlüssel anfertigen zu lassen oder ein Schloss austauschen zu müssen. So gibt es laut der Meldung des Portals auch Schlüsselfunddienste wie Keymail oder Keygarant, welche derzeit noch das Angebot der Deutschen Post wahrnehmen, um Schlüssel zuzustellen. Laut einem Bericht von „Paketda“ arbeiten beide Unternehmen gerade gemeinsam daran, das Problem zu lösen.

Fundsachen im Briefkasten

Beide Firmen wollen ihre Dienste auch 2025 und darüber hinaus weiter anbieten. Die Deutsche Post erläutert, dass Schlüssel zu den häufigsten in Briefkästen hinterlegten Fundsachen gehören. Daneben wandern oft auch Ausweisdokumente, USB-Sticks in die Kästen – zumeist geschieht dies beim Briefeinwurf aus Versehen. Kunden können eine Nachforschung anstrengen, und so versuchen, ihre Gegenstände wiederzufinden.

Quelle: chip.de