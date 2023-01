Positive Folgen: Bereits eine Woche ohne Bier hilft – Für viele ist das Feierabend-Bier selbstverständlich. Dass ein Alkoholkonsum im Übermaß wenig gesundheitsfördernd ist, ist kein Geheimnis. Laut des Jahresberichts der Drogenbeauftragten der Bundesregierung trinkt in Deutschland jeder fünfte Erwachsene zu viel. Davon abgesehen gibt es passend zum Jahreswechsel einen Trend mit dem Namen „Dry January“.

Hierbei trinken die Menschen nach der feuchtfröhlichen Silvester-Nacht für einen Monat keinen Alkohol. In einem Interview mit der „Bild“ erklärt Prof. Helmut Karl Seitz von der Universität Heidelberg nun auf. Der Alkoholforscher zu den Auswirkungen von Alkohol auf den Körper:

„Alkohol verursacht 200 verschiedene Krankheiten. Und jeder Mensch reagiert da anders. Der eine entwickelt eine Lebererkrankung, der andere erkrankt an anderen Organen. Alkohol ist also nicht ungefährlich und man muss vorsichtig damit umgehen.“ Auch was die Menge an Alkohol betrifft, die noch im Rahmen ist, klärt Prof. Helmut Karl Seitz auf:

„Bei manchen passiert nicht viel, wenn sie am Tag ein Glas Wein trinken. Bei manchen hat der Konsum schlimmere Folgen. Liegen beispielsweise bereits Lebererkrankungen oder Bluthochdruck vor, verschlechtert sich bei den Betroffenen der Zustand schon durch geringe Alkoholmengen.“ Auf die Frage wie sich denn nun bereits einen Monat ohne Alkohol auf den Körper auswirken würde, holt der Professor aus und stellt erst einmal klar, dass man prüfen muss, ob eine Alkoholabhängigkeit vorhanden ist.

Positive Effekte nach vier Wochen ohne Alkohol

Denn wer bereits nach ein bis zwei Tagen merkt, dass man durchweg an Alkohol denkt, hat offensichtlich ein Problem. Der Alkoholforscher: „Das kann man durch so etwas gut herausfiltern und es sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.“ Besteht keine Abhängigkeit, kann der Verzicht auf Alkohol nach einem Monat merkliche positive Effekte aufweisen. Prof. Helmut Karl Seitz:

„Das durch den Alkohol verfettete Organ entfettet bereits innerhalb einer Woche um 50 Prozent. Nach vier Wochen befindet sich dann kaum noch Fett in der Leber, es sei denn, Sie sind extrem übergewichtig.“ Darüber hinaus würden sich auch die Blutdruckwerte merklich verbessern. Seitz fügt an:

„Wichtig ist, dass die Menschen merken müssen, dass Ihnen der alkoholfreie Monat einen Vorteil gebracht hat, sie leistungsstärker sind und sich generell besser fühlen. Hier habe ich viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die Betroffenen zwar nicht ganz aufhören, aber deutlich weniger trinken. Und das ist schon ein immenser Erfolg. […]

Wenn der oder die Betroffene davor bereits eine Fettleber hatte und die Werte sich durch den alkoholfreien Monat verbessert haben, danach aber die gleiche Menge Alkohol konsumiert wird wie vorher, wird sich auch innerhalb von vier Wochen erneut eine Fettleber einstellen. Bis die Fettleber vollständig verfettet, bedarf es in der Regel aber einer Alkoholmenge von mindestens 40 Gramm und nicht der empfohlenen 25 Gramm.“

