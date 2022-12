Polnischer Politiker: Attacke gegen Deutschland mit Nazi-Anspielung – Aus Reihen der polnischen Politik kam es zu einer verbalen Attacke gegen Deutschland. Genauer gesagt geht es um Jaroslaw Kaczynski, seines Zeichens Vorsitzender der polnischen Regierungspartei PiS. Er prangerte während einer Rede im Südwesten Polens nämlich die deutsche „Dominanz“ an, die sie in Europa ausüben würden.

Kaczynski merkte diesbezüglich an, dass Deutschland heutzutage mit friedlichen Methoden seine Pläne in der Form realisieren würde, wie sie es damals mit militärischen Mitteln getan hätten. Nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP verurteilte der polnische Politiker im Wortlaut „die Situation der Dominanz, eine Situation, in der einer der europäischen Staaten, heute der größte nach Russland, mit friedlichen Methoden Pläne verwirklicht, die er einst mit militärischen Methoden verwirklichen wollte“.

Weg in die Krise, die ins Unglück führt

Für Jaroslaw Kaczynski sei dieser deutsche Weg einer, der nicht nur in die Krise, sondern sogar ins Unglück führe. Dies nicht nur für Polen, sondern auch für ganz Europa. Die polnische Opposition sieht in der euroskeptischen Rhetorik sowie der Deutschland-Kritik von Kaczynski in Teilen ein Wahlkampfmanöver.

Einer der Hintergründe für diese Attacke könnte auch auf der derzeitigen diplomatischen Offensive bezüglich der Forderung nach Reparationszahlungen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden liegen. Diese lägen laut der polnischen Regierung bei rund 1,3 Billionen Euro. Verhandlungen darüber will Polen zeitnah mit der Bundesregierung führen. Jedoch hat die Bundesregierung bereits geäußert, dass es für die polnischen Reparationsforderungen keine rechtliche Grundlage gäbe.

Quelle: faz.net