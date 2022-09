Verwechslung mit Folgen: Polizist hielt Drogen für „Süßes“ und snackte – Ein Vorfall mit einer Ladung beschlagnahmter Drogen ereignete sich im September 2022 in den USA. Ein Polizeibeamter verwechselte eine größere Menge Rauschmittel Medienberichten zufolge mit Süßigkeiten – und verspeiste sie. Die Geschichte endete für den Mann im Krankenhaus, aus dem er zwischenzeitlich wieder genesen entlassen werden konnte.

Der Vorfall trug sich im texanischen Harris County in den USA zu, wie etwa der Sender „ABC 13“ berichtet. Präziser: In der Cypresswood Substation des Sheriffs Office. Betroffen war ein Deputy, also ein Hilfssheriff des Reviers. Die bei einem Routine-Polizeieinsatz beschlagnahmten Drogen trafen nach einer Beschlagnahme im Revier ein. Sie waren in transparenten Beweistütchen untergebracht, welche sich wiederum in einer Schachtel befanden.

Aussagen des Deputys zufolge hielt er die Betäubungsmittel für „Leckereien“

Thomas Gilliland, ein Sprecher des Reviers, vermeldete den Vorfall in einer Mitteilung: „Ein Hilfssheriff erkrankte auf der Wache, wurde ins Krankenhaus gebracht und am Mittwochmorgen wieder entlassen. Wir sind nicht sicher, was genau seine Krankheit verursacht hat, und wir überprüfen die Situation.“ Quellen zufolge waren die Drogen am Dienstag in einer Wohnung an der Straße Spring Cypress beschlagnahmt worden.

Der Besitzer der Wohnung hatte das Sheriffs Office verständigt, da er befürchten musste, dass jemand bei ihm eingebrochen war. Tatsächlich fanden die Beamten bei einer Suche nach einem möglichen Täter Spuren eines unbefugten Eindringens vor – es war jedoch nicht zu einem Diebstahl gekommen. Stattdessen war die Schachtel mit diversen Drogen platziert worden. Darin befanden sich neben Tütchen mit Marihuana und psychoaktiven Pilzen auch sogenannte „Edibles“, also Lebensmittel mit hinzugefügtem Cannabis.

Tony Leal, Texas Rangers Chief im Ruhestand, kommentierte den Vorfall:

„Beweise dürfen nirgendwo aufbewahrt werden, wenn sie nicht sicher sind. Sobald man Beweise entfernt, müssen sie sich in der Obhut von jemandem befinden oder an einem Ort, der nicht manipuliert werden kann, Punkt.“ Der ins Krankenhaus eingelieferte Hilfssheriff konnte zwischenzeitlich entlassen werden, wohl ohne bleibende Schäden von seinem „Snack“ davonzutragen.

Quelle: abc13.com