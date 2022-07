Polizeieinsatz: Erneute Massenschlägerei im Ruhrgebiet – Wieder einmal ist es mitten im Pott zu einer großen Massenkeilerei gekommen. Zum nunmehr dritten Mal in diesem Jahr brachte ein prügelnder Mob die Stadt Essen in die Schlagzeilen.

Erst Ende Juni kam es in Essen-Altendorf zu einer riesigen Auseinandersetzung, bei der sich zwei arabische Familienclans mit mehreren hundert Beteiligten auf offener Straße prügelten, was ein Großaufgebot der Polizei nach sich zog.

Nun die nächste Massenschlägerei in Essen, bei der am Freitagabend in Essen-Borbeck 40 Menschen aufeinander losgingen. Gegen 21.30 Uhr rückte auch dort ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Doch die Meute war unbeeindruckt von der Polizei und prügelte fröhlich weiter.

Beteiligte stammen nicht aus dem Clan-Milieu

Erst als die Beamten mit Pfefferspray gegen den wütenden Mob vorging, konnten sie die Schlägerei unter Kontrolle bringen und letztendlich beide Gruppen voneinander trennen. Nach der Massenschlägerei musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden, drei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Laut Angaben der Polizei ist der Auslöser für den Streit noch unklar. Die ersten Ermittlungen deuten jedoch darauf hin, dass die Beteiligten nicht aus dem Clan-Milieu stammen wie bei den Essener Schlägereien zuvor.

Quelle: bild.de