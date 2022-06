Polizei: Suche nach Blitzer-Dieb – Die Diskussionen um die Blitzer sind ein Dauerthema. Denn wenn es um Tempomessanlagen am Straßenrand geht, verstehen viele Autofahrer keinen Spaß. Die Wut auf die Tempomessungen führt dabei des Öfteren dazu, dass Autofahrer ihrem Unmut freiem Lauf lassen und sogar aktiv gegen die Blitzer vorgehen.

Das reicht von der Beschimpfung des Personals bis hin zu Racheaktionen, bei denen die Radaranlagen beschmiert und sogar demoliert werden. Nun macht eine neue Tat die Runde, die sich in Detmold zugetragen hat und weswegen die Polizei jetzt ermittelt. Gesucht wird nämlich der Fahrer eines schwarzen Pick-ups.

Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro

Nachdem ein Mitarbeiter des Verkehrsdienstes an der Detmolder Richthofenstraße eine mobile Tempomessanlage des Typs Eso 8.0 aufbaute, geschah die dreiste Tat. So hielt der besagte Pick-up an, der Fahrer sprang aus seinem Fahrzeug, griff nach einem Alu-Koffer des Mitarbeiters des Verkehrsdienstes und düste mit seinem Wagen wieder davon.

Hierbei handelte es sich um die W-Lan-Technik des Blitzers. Der Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer: 05222-98180. Schließlich bildete sich eine Autoschlange am Tatort, nachdem der schwarze Pick-up plötzlich neben der Blitzeranlage stoppte.

