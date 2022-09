Polizei stoppt erneut Hochzeitskorso in Berlin: Teilnehmer liefern sich mit Beamten Verfolgungsjagd – Nachdem die Polizei in Berlin erst kürzlich einen Protz-Hochzeitskorso aufgehalten hatte, mussten die Beamten am Sonntagabend abermals ran, nachdem eine weitere Wagenkolonne in Neukölln und Treptow auffällig geworden war. Diese soll Zeugen zufolge aus über 30 Wagen bestanden haben – laut der Polizei überwiegend aus Luxus-Limousinen.

Nachdem es zunächst am Hermannplatz zu mehreren Verkehrsverstößen und Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen war, wurde die Behörde gegen 18.30 Uhr alarmiert.

Der Hochzeitskorso habe sich dann in Richtung Treptow bewegt, woraufhin die Polizei den Korso im Bereich des Dammwegs zu stoppen versuchte. Einige Mitglieder der Gruppe scherten mit ihren Fahrzeugen jedoch aus, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Was folgte, war eine wilde Flucht, bei der sie über Bürgersteige hinweg sogar auf die Beamten zurasten, so dass diese sich mit einem Sprung zur Seite retten mussten.

Letzten Endes gelang es der Polizei aber dennoch, mehrere Tatverdächtige festzunehmen.

Ein 26-Jähriger, der in seinem BMW zu fliehen versucht hatte, wehrte sich dabei so heftig, dass er von den Einsatzkräften aus seinem Wagen gezogen werden musste.

Eben jener Mann legte dann auch noch einen falschen Ausweis vor, ein freiwilliger Urintest wies zudem auf Drogenkonsum hin. Entsprechend wurde ihm auf der Wache Blut abgenommen und auch die Identität konnte dort zweifelsfrei geklärt werden.

Dabei zeigte sich, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Er wurde daraufhin direkt der Justiz übergeben.

Nachdem sie zunächst die eingerichtete Polizeisperre durchbrochen hatten und davongerast waren, konnten die Beamten auch einen 20-jährigen Fahrer eines Audi und seinen 22-jährigen Beifahrer fassen. Auch hier spielten Drogen offenbar eine Rolle, entdeckten die Beamten in dem Fahrzeug doch eine Flasche mit Tilidin. Führerschein und Wagen des Fahrers wurden beschlagnahmt.

Als ein 26-Jähriger schließlich versuchte, seinen festgenommenen Bruder zu befreien, mussten die Beamten sogar noch Reizgas einsetzen.

Die Insassen und der Fahrer eines Lamborghinis konnten zu Fuß entkommen. Der Wagen wurde sichergestellt, der Mieter ist der Behörde bekannt.

Quelle: tag24.de