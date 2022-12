Sie machte Fotos bis die Polizei kam: OnlyFans-Model zu sexy für FKK-Strand – FKK steht hierzulande typisch deutsch formuliert für „Freie Körperkultur“ – in anderen Ländern sagt man ganz einfach „Nacktstrand“. Doch offenbar darf dort nicht jeder so frei seinen Körperkult betreiben, wie man annehmen sollte. Das weiß zumindest Beatriz Miuky zu berichten, die offenbar selbst für einen FKK-Strand zu sexy ist.

Die Influencerin hat auf Instagram stolze 150.000 Follower und betreibt außerdem eine OnlyFans-Seite, auf der Zahlungswillige gegen eine Abonnementgebühr Zugang zu ihren wirklich freizügigen Schnappschüssen erhalten.

Nun erzählte Miuky, wie sie eines schönen Tages mit ihrem Mann Sommer, Sonne, Sand und Meer genoss, als plötzlich die Polizei kam, um sie vom Strand zu jagen.

Der Vorfall ereignete sich am FKK-Strand Praia do Pinho in Santa Catarina in Brasilien, während das Erotik-Model für neue Bilder vor dem Wasser posierte.

Miuky: „Wir haben ganz normale Fotos gemacht, wie jeder andere auch, der einen Tag am Strand genießt. Wir haben keine Szenen gefilmt, wir haben nichts Explizites gemacht. Es waren natürliche, entspannte Fotos, nichts Besonderes.“

Ihr Mann machte schon seit Monaten Fotos von ihr an eben jenem Strand, und es hatte noch nie Probleme gegeben – bis jetzt.

Miuky erklärt, dass die Polizeibeamten sie offenbar erkannt hatten: „Sie wussten von meinen Videos, sie wussten, wer ich war, und zwar so genau, dass sie über meine OnlyFans-Seite sprachen. Als ob das ein Verbrechen wäre oder so. Das war mir peinlich.“

Sie fügt hinzu: „Für mich ist das ein Vorurteil. Ich habe nichts Falsches getan und nichts Explizites.“

Dennoch sollte der Tag für sie und ihren Mann damit enden, dass die Polizisten die beiden vom Strand eskortierten.

„Es war beängstigend“, erinnert sich Miuky. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte.“