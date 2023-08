Polizei: Neue Streifenwagen mit Dashcams – In den USA sind Dashcams in den Einsatzfahrzeugen schon lange gang und gäbe. Die dabei gemachten Aufnahmen landen nicht selten in den Medien oder im Netz, wenn etwas besonders Dramatisches, Überraschendes oder auch Erfreuliches passiert ist. Womöglich gehen demnächst auch derartige Bilder aus Deutschland viral, denn auch hierzulande werden Einsätze inzwischen aus dem Streifenwagen heraus gefilmt.

So nun auch in Saarbrücken, wo der saarländischen Polizei kürzlich die neuen Mercedes E-Klassen übergeben worden sind.

Von außen kaum von den bisherigen Einsatzwagen zu unterscheiden, kommt innen moderne Kameratechnik zum Einsatz, wie man sie bereits aus den USA kennt. Diese dient dazu, das Einsatzgeschehen aufzuzeichnen, um dergestalt etwaige Angriffe gegenüber Beamten im Einsatz festzuhalten und damit Beweise zu sichern.

Zum anderen soll das Wissen um eine Kamera im Wagen Straftäter davor abschrecken, unüberlegt zu handeln. Entsprechend macht ein über der Frontscheibe platzierter Warnhinweis darauf aufmerksam, dass hier gerade mitgefilmt wird.

Vonseiten der Gewerkschaften der Polizei werden solche Dashcams schon seit Längerem gefordert.

Die Berliner Innensenatorin Spranger hatte sich Anfang des Jahres außerdem dafür stark gemacht, auch Feuerwehrwagen entsprechend auszustatten. Hintergrund waren die massiven Böllerattacken zum damaligen Jahreswechsel.

„Das unterstützt auch die Beweisführung gegen die Täter, gerade bei solchen intensiven Angriffen auf Rettungs- und Einsatzkräfte der Feuerwehr, wie wir sie in der Silvesternacht gesehen haben“, zitierte der „Tagesspiegel“ seinerzeit die SPD-Politikerin.

Quelle: bild.de