Polizei ermittelt: Nachbarschaftsstreit eskaliert mit unappetitlichem Ende – Tagtäglich streiten in Deutschland wohl unzählige Nachbarn miteinander. Ein Übel für alle Beteiligten, das nicht selten eine besondere Eskalationsstufe erreicht. So geschehen nun in Sachsen-Anhalt. In dem Städtchen Hohenmölsen im Burgenlandkreis kam es in einem Mehrfamilienhaus dabei zu einem überaus unappetitlichen Vorfall.

Dort eskalierte nämlich ein Nachbarschaftsstreit derart, dass eine 66-Jährige allem Anschein nach schlussendlich jegliche Selbstkontrolle verlor und ihrem 44 Jahre alten Nachbarn mit einer Ladung Kot attackierte. Laut der dortigen Polizei entbrannte am Karfreitag gegen 23.45 Uhr der Streit zwischen den beiden Parteien im Flur des Mehrfamilienhauses.

Eimer Kot über Kopf ausgeschüttet

Daraufhin begab sich die Rentnerin wutentbrannt in ihre Wohnung, nahm sich einen Eimer und verrichtete darin ihr Geschäft. Mit dem Eimer Kot ging sich im Anschluss daran zur Wohnung des Nachbarn, klingelte und entleerte den Eimer über den Kopf des 44-Jährigen. Der Geschädigte verständigte die Polizei und erstattete Anzeige.

Als die Polizei anrückte, um die 66-Jährige zur Verantwortung zu ziehen, öffnete sie allerdings nicht die Tür. Nun ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung.

