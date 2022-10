Polizei: Betrunkener Autofahrer drei Mal gestoppt – Der Polizei ist während Verkehrskontrollen schon sicherlich so einiges an Kuriositäten begegnet. Fast schon ein Novum dürfte indes der aktuelle Fall sein, bei dem ein 61 Jahre alter Autofahrer innerhalb von zwölf Stunden gleich dreimal kontrolliert wurde – immer wieder wegen Trunkenheit am Steuer.

Der ziemlich dreiste Mann zeigte dabei alles, nur kein Unrechtsbewusstsein – und hatte dabei obendrein satte 1,6 Promille intus. Alles begann mit der ersten Kontrolle in Nordrhein-Westfalen kurz an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Dort wurde dem 61-Jährigen bereits die Weiterfahrt verboten. Doch daran hielt sich der Mann nicht und rummste wenig später in eine weitere Kontrolle der Polizei, dieses Mal in Montabaur in Rheinland-Pfalz.

Atemalkoholtest von 1,6 Promille

Bei einem Atemalkoholtest stellten dort die Beamten dann einen Wert von 1,6 Promille fest. Die Polizisten handelten unverzüglich, nahmen dem Autofahrer seinen Führerschein weg und gingen zudem auf Nummer sicher und zogen auch den Schlüssel für den Seat Altea XL des Fahrers ein. Zudem brachten die Polizisten den Mann in ein Motel, wo er seinen Rausch ausschlafen sollte.

Doch der Herr dachte da nicht dran, rief sich wenig später ein Taxi, das ihn zu seinem Wagen zurückfuhr. Zudem brachte ihm ein Bekannter den Ersatzschlüssel für sein Fahrzeug. Und da aller guten Dinge drei sind, wurde der 61-Jährige wieder angehalten.

Auto weg, Sicherheitsleistung von 2.000 Euro

Dieses Mal griffen die Beamten härter durch. Der Seat wurde beschlagnahmt und wird nun verwertet. Heißt, bringt der Gebrauchtwagen noch etwas ein, wird dieser zugunsten der Staatskasse verkauft. Wenn nicht, geht es auf den Schrottplatz. Der 61-jährige Sufffahrer verlor demnach nicht nur sein Auto, sondern musste zudem eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro zahlen.

