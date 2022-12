Politikerin klebt sich während Sitzung am Rednerpult fest: Kölner Bürgermeisterin lässt sich davon nicht stören – In Kreisen von Protestbewegungen ist es aktuell bekanntlich en vogue, sich an irgendwelche Dinge zu kleben. Diesem Trend wollte sich auch ein Mitglied des Kölner Stadtrates anschließen, welches sich kurzerhand während seiner Rede an das Rednerpult klebte. Das Ziel, die Sitzung damit zu stören, erreichte die Frau jedoch nicht.

Stadträtin Nicolin Gabrysch saß für die Wählergruppe Klimafreunde nach zwei Jahren im Stadtrat zum letzten Mal einer Sitzung bei.

Wie sie im Rahmen ihres Redebeitrages erklärte, stehe sie dort „als Politikerin, als Mutter und als Lebewesen auf diesem Planeten“ und sei „sehr verzweifelt“.

„Es kann und darf kein Weiter so geben. Deswegen sorge ich jetzt dafür, dass es zumindest hier und jetzt nicht wie üblich weitergeht“, sprach Gabrysch, und klebte sich mit der „Bitte um Solidarität“ an ihrem Rednerpult fest. Im Plenum waren daraufhin vereinzelter Applaus und Zwischenrufe zu vernehmen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker blieb jedoch auffällig gelassen und verwies auf ein zweites Rednerpult, an welchem man die Debatte weiterführen könne – und so geschah es dann auch.

Reker trocken:

„Wir haben schon damit gerechnet, dass wir heute auch in eine ähnliche Situation kommen und ich würde die Sitzung dann gerne fortsetzen. Die Redezeit von Frau Gabrysch ist abgelaufen.“

Man reichte der Vorsitzenden der Partei Klimaliste ein Lösungsmittel, die kurz darauf wieder auf ihrem angestammten Platz saß. Zum letzten Mal, denn sie wird ihr Mandat an eine Kollegin weitergeben – ein Verfahren ihrer Partei, welches dafür sorgen soll, dass möglichst viele Mitglieder sich im Rat einbringen können.

Die komplette Stadtratssitzung vom 08.12.2022 könnt ihr unter diesem Link auf der Webseite der Stadt Köln streamen.

Die Wählergruppe Klimafreunde konnte bei der Wahl 2020 2,0 Prozent der Stimmen verbuchen, was der Partei zwei Sitze im Stadtrat einbrachte, die laut Webseite aus „engagierten Menschen aus der Kölner Klima-, Sozial-, Mobilitäts- und Demokratiebewegung“ besteht.

In #Köln hat sich die Stadträtin Nicolin Grabysch während der Ratssitzung heute an ihrem Rednerpult festgeklebt. Oberbürgermeisterin Henriette #Reker setzte die Sitzung an einem zweiten Rednerpult fort.(Videoquelle: ⁦@stadtkoeln⁩ ) ⁦@HenrietteReker⁩ ⁦@ZDFheute⁩ pic.twitter.com/eZ7k1U7mRs — ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen (@ZDFnrw) December 8, 2022

Quellen: stadt-koeln.de , stern.de